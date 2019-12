Fout! | Column Goof

Precies vandaag kreeg ik op mijn kloten van Ronald de Weger van The Flying Group, die me meldde dat de kunstwerken van Panamarenko nog steeds in – en op – het hoofdkwartier te Antwerpen staan.

Excuses! Heel dom om dit niet even te checken. Hulde Flying Group!

Appeltje-F op mijn computer levert op dat ik vijftien jaar geleden ook al eens door Ronald gecorrigeerd ben. En ja, ook weer over een column.

Het ging over voedsel-droppings. In 1945 wierpen Britse en Amerikaanse bommenwerpers Zweeds Wittebrood uit boven Amsterdam, waar op dat moment tientallen mensen per dag stierven van de honger, omdat er geen aanvoer meer was. Heel actueel nu, qua boeren, ik zeg het maar even.

De mensen die het meemaakten konden het niet navertellen zonder in huilen uit te barsten. Vreemd genoeg was deze vorm van bijzonder praktische hulpverlening volledig uit de tijd, mopperde ik destijds, in 2004, naar aanleiding van een hongersnood in Darfur. De hulp zou daar snel en onmiddellijk kunnen plaatsvinden. In tegenstelling tot het tientje op Giro 555 dat meestal via een grote omweg op de Zwitserse bankrekening zou komen van een man met gouden tanden.

Maar goed: Ronald de Weger meldde me destijds dat de Belgische Luchtmacht dit soort droppings nog steeds uitvoerde, en ook over grote know-how op dit gebied beschikte. Hulde, alweer.

Ronald, elke keer weet je me weer op een fout te betrappen. Dank daarvoor van

Goof Bakker

Additional facts

In een iets later stadium bedacht ik een aanpalend concept over het bestrijden van AIDS in afgelegen gebieden, door met een Cessna-337 condooms uit te werpen. Door Durex gesponsord, natuurlijk. Helaas zal er wel heel moeilijk een Kamermeerderheid te vinden zijn, die onze vier KLu C-130 Herculessen voor dit doel in wil zetten. Maar misschien dat mijn buurmannen en -vrouwen van de Mission Aviation Fellowship er iets mee kunnen?

(c) Goof Bakker

Proofreader Robert de Vries refereert even aan het inmiddels opgeheven demonstratieteam ‘Edam-Busters’, die decennia lang een vliegende hommage brachten aan de helden die ons eerst bevrijdden, en ons daarna voedden en laafden. Al heb ik het allemaal (net) niet persoonlijk meegemaakt: ik huil daarom toch over die Brexit.

Twee proofreaders vallen over mijn gebruik van schuttingwoorden. Mijn verdediging dat zelfs Mark Rutte vorige week nog in het NOS-journaal het werkwoord ‘gelul’ in de mond nam helpt niet. Maar goed, ik ga effe dimmen in dat opzicht.

Proofreader Ron Norp merkt zeer scherp op dat de kleur roze voor de Condom Bomber typisch een voorbeeld is van Westerse bias. In de Derde Wereld is AIDS een ziekte voor iedereen.