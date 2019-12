KLM langer verbonden aan golftoernooi Dutch Open

Het jaarlijkse golftoernooi KLM Dutch Open draagt nog tot en met 2022 de naam van de airline. Het samenwerkingscontract tussen het toernooi en de luchtvaartmaatschappij is drie jaar verlengd.

Titelsponsor

KLM sponsort het golftoernooi al vele jaren. In de vorige eeuw was de maatschappij ook al titelsponsor tussen 1981 en 1990. Sinds 2004 is KLM weer onafgebroken titelsponsor.

Wisselende locatie

De locatie van het toernooi wisselt regelmatig. Zo waren de afgelopen tien jaar banen in Spijk, Zandvoort en Hilversum het decor van het internationale toernooi. De editie van 2019 werd, ter gelegenheid van het eeuwfeest van KLM, gespeeld op The International in Badhoevedorp.

Brabant

De komende drie edities vinden plaats in het Brabantse Cromvoirt. “Het KLM Open is uitgegroeid tot een begrip in de golfsport en staat voor een professioneel en kwalitatief hoogstaand meerdaags sportevenement in Nederland. Het toernooi heeft zowel nationaal als internationaal een sterke uitstraling en sluit goed aan bij onze doelen. Naast zichtbaarheid voor KLM, is het KLM Open een gewaardeerd sportevenement dat bij uitstek geschikt is om de relatie met onze klanten en partners te versterken”, zegt Harm Kreulen, directeur KLM Nederland.

Toernooidirecteur Daan Slooter is trots dat KLM het partnership voortzet. “. Dat is een groot compliment aan de organisatie, sportmarketingbureau TIG Sports, en bevestigt eens te meer de synergie tussen KLM en de golfsport. Het betekent ook dat we gezamenlijk verder kunnen groeien in het vernieuwen en verbeteren van het evenement om het toekomstbestendig te maken“, zegt hij.