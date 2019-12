Wegdromen van Edinburgh | Video

Op zoek naar een citytrip bestemming met natuur, mysterie en niet te ver van huis? Dan is Edinburgh de ideale bestemming. De hoofdstad van Schotland kent namelijk een lange historie en bezit vele bezienswaardigheden, restaurants en pubs. Bovendien ligt de stad naast een uitgedoofde vulkaan en schuilt er een ondergrondse stad onder Edinburgh. Kortom, voor elk wat wils!

Winter Festival

Net als andere steden in het Verenigd Koninkrijk, wordt kerst in Edinburgh groots gevierd. Want tussen eind november tot begin januari vindt het jaarlijkse winterfestival in Edinburgh plaats en wordt de stad omgetoverd tot een sfeervol Santa land. Het evenement waar jaarlijks 2,5 miljoen mensen op afkomen, telt drie kerstmarkten, een enorm reuzenrad, twee schaatsbanen en een santa trein die je langs de bezienswaardigheden van Edinburgh brengt.

©WikiCommons- M. Hagdorn

Arthurs Seat

Geloof het of niet, op loopafstand van het stadscentrum vind je een gedeelte van een uitgedoofde vulkaan. De vulkaan, ook wel bekend als Arthur’s Seat, kwam 350 miljoen jaar geleden voor het laatst tot uitbarsting. Desalniettemin, zijn de lavastromen nog steeds te herkennen aan de hoopjes donkergrijze basaltrotsen. Vooral onder de wandelaars is Arthur’s Seat een populaire trekpleister. Want de top bereiken doe je al in een uur, waarna je getrakteerd wordt op een prachtig uitzicht over Edinburgh (foto).

Edinburgh Castle

Het duizend jaar oude kasteel van Edinburgh is het befaamde icoon van Schotland en torent hoog boven de hoofdstad Edinburgh uit. Bovendien laat het kasteel met een artillerieschot elke dag om een uur van zich horen. In het kasteel worden de Schotse kroonjuwelen en de Stone of Destiny tentoongesteld. Ze dateren uit de 15e en 13e eeuw en werden gebruikt in kroningsceremonies van Schotse, Engelse en Britse staatshoofden.



©WikiCommons- D. Mondiaux

De rots waar het kasteel op staat, genaamd Castle Rock, wordt al sinds 800 voor Christus bewoond. Pas in de 11e eeuw werd het kasteel van Edinburgh gebouwd en in de loop der jaren is het kasteel diverse keren gerenoveerd en versterkt. In het kasteel is ook de Sint Margaret’s Chapel gevestigd, die in de 12e eeuw gebouwd werd ter ere van Koningin Margaret. Hiermee is dit het oudste gebouw van heel Edinburgh. Daarnaast vind je in het kasteel nog een oude gevangenis en een nationaal oorlogsmuseum met 400 jaar militaire geschiedenis.

Ondergrondse Stad

Mensen met claustrofobie krijgen al de kriebels bij het horen van het bestaan van de ondergrondse stad van Edinburgh. Maar voor de avonturiers is een bezoek aan de stad een must. Tijdens een tour van een uur maak je kennis met de ondergrondse stad, die in eerste instantie gebouwd werd als kelder voor het opslaan van goederen. Maar omdat het inwonersaantal in Edinburgh flink groeide in de 18e eeuw, werd de kelder een thuisbasis voor dakloze en straatarme bewoners. Over de stad gaan huiveringwekkend verhalen rond en bovendien duiken er regelmatig verhalen op over paranormale verschijnselen in de ondergrondse stad. Bijvoorbeeld het verhaal over seriemoordenaars Burke en Hare, die waarschijnlijk een aantal van hun zestien slachtoffers in de ondergrondse stad hebben verstopt.

Loch Ness

Op enkele uren rijden van Edinburgh ligt een van de diepste en beroemdste meren van Schotland, namelijk Loch Ness. Volgens ooggetuigen schuilt er een monster in het meer, maar tot heden is er geen hard bewijs dat haar bestaan aantoont. Dus het monster van Loch Ness blijft een mythe. Maar zelfs zonder de boeiende verhalen over monsters is Loch Ness buitengewoon mooi. Het meer ligt namelijk precies op een breuklijn, waardoor het omringd wordt door bergen.

©WikiCommons- J. Olivares

Pal aan de oever van Loch Ness vind je de overblijfselen van het Urquhart kasteel, dat uit de 13e eeuw dateert (foto). In het verleden was Urquhart een van de grootste kastelen van Schotland, maar in 1690 werd het kasteel opgeblazen zodat het nooit meer door de Schotten gebruikt kon worden in de strijd tegen de Engelsen.