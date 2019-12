Veel nieuwe leden FNV cabine; vakbond bezorgd

In vijf maanden tijd is bijna de helft van het cabinepersoneel lid geworden van de FNV. De vakbond maakt zich zorgen over de torenhoge werkdruk en de hoeveelheid tijdelijke contracten.

Steun

“TUI houdt ons tot nu buiten de deur, omdat het personeel ons te weinig zou steunen. Maar die vlieger gaat niet langer op”, vertelt Hacer Karadeniz, bestuurder bij FNV. “We roepen TUI op om zo snel mogelijk met de FNV aan tafel te zitten om de grote problemen met werkdruk en tijdelijke contracten op te lossen.”

Werkdruk

“Dat de werkdruk zo hoog is, komt volgens de FNV doordat TUI geen vaste contracten wil aanbieden”, zegt Karadeniz: “Na een maximaal aantal tijdelijke contracten wordt het personeel de laan uitgestuurd om hen vervolgens na een paar maanden onderbreking weer in dienst te nemen. TUI noemt het zelf re-entry. Wij willen daar zo snel mogelijk vanaf.”

Vertegenwoordiging

Volgens de vakbond wordt het cabinepersoneel van TUI onvoldoende vertegenwoordigd in de medezeggenschap binnen het bedrijf. De ondernemingsraad overweegt volgens FNV zelf afspraken te maken met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, maar dat vindt Karadeniz een slecht idee. “Het cabinepersoneel heeft momenteel een te kleine stem in de ondernemingsraad bij TUI”, vindt Karadeniz. “En buiten dat: een ondernemingsraad kan nooit een echt onafhankelijke positie innemen ten opzichte van de werkgever. Als vakbond is het onze taak om te onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden. En als de onderhandelingen mislukken, hebben vakbondsleden de mogelijkheid tot het voeren van actie. Daar heb je de FNV bij nodig.”

Verrast

Anke van Nieuwenhuizen, woordvoerster bij TUI zegt tegen Up in the Sky zich niet te herkennen in de kritiek. “TUI is verrast door het bericht van de FNV over de hoge werkdruk onder het cabinepersoneel. Wij herkennen ons niet in dit standpunt. Wij zullen dit onderwerp bespreken op de overlegtafel met de OR commissie.”

Belangen

“In november en december dit jaar heeft FNV via verschillende kanalen contact gezocht met TUI en aangegeven dat zij wensen toe te treden tot de onderhandelingstafel namens ons cabinepersoneel. Wij begrijpen de wens van FNV. Echter, TUI heeft een medezeggenschapstructuur opgezet die helemaal is toegesneden op onze organisatie.”

Ondernemingsraad

“Uitgangspunt hierbij is en blijft dat de Ondernemingsraad en de commissies die deel uitmaken van de OR, onze overlegpartner zijn voor de arbeidsvoorwaarden bij TUI”, vervolgt Van Nieuwenhuizen. “Een structuur die voor beide partijen naar tevredenheid werkt; er is sprake van een constructief overleg. Ook de rechter heeft eerder geoordeeld (in 2012 en 2018) dat met deze structuur de (collectieve) belangen van het cabinepersoneel voldoende zijn geborgd bij TUI.”

Aan tafel

FNV zegt binnenkort samen met de leden aan de slag te gaan om bij TUI aan tafel te komen. “TUI en de ondernemingsraad kunnen de wens van zo’n grote groep werknemers niet negeren. Wij verwachten binnenkort in gesprek te gaan met TUI en de belangrijkste kwesties op te pakken.”