5x de mooiste momenten van KLM 100 jaar

Een belangrijk feest dit jaar was het 100-jarig bestaan van KLM én Nederlandse luchtvaart. De verjaardag stond in het teken van duurzaamheid en nieuwe Dreamliners. Wat was jouw mooiste KLM-moment dit jaar? Deel het met ons in de comments!

5. Duurzaamheid

Duurzaamheid overheerst bij het jarige KLM. Dit krijgt een steeds belangrijkere positie, zowel in de wereld als bij de maatschappij. Tijdens het 100-jarig bestaan lanceerde de maatschappij de Fly Responsibly-campagne. Afgelopen week maakte Transavia bekend om in te stappen bij het CO2Zero-programma van het moederbedrijf. Air France melde eerder dit jaar dat alle CO2 van binnenlandse vluchten zal worden gecompenseerd.

4. Flyby

Twee Fokker Four’s en een KLM-777, geëscorteerd door vier F-16’s, voerden een fly-by uit boven het IJ in Amsterdam ter ere van 100 jaar luchtvaart in Nederland. Up was erbij en maakte onderstaande reportage.

3. Flying V

KLM en TU Delft werken aan een nieuw vliegtuigconcept dat een stuk zuiniger moet worden dan bijvoorbeeld de huidige Airbus A350. Kenmerkend voor het toestel is de V-vorm, waarin de cabine voor de passagiers en bemanning, het vrachtgedeelte en de brandstoftanks in de vleugels zijn geïntegreerd.

2. Honderdste huisje

Al sinds de jaren ’50 reikt KLM huisjes gevuld met jenever uit, gemaakt naar het evenbeeld van een Nederlands pand. Het was spannend wat het honderdste huisje zou worden. Een aantal Up in the Sky-lezers hadden het al goed geraden: Huis ten Bosch werd huisje nummer honderd. “Paleis Huis ten Bosch staat voor mij symbool voor de speciale relatie die KLM heeft met Nederland en met het Koninklijk Huis in het bijzonder. Ik ben dan ook trots en vereerd met de keuze voor dit extra bijzondere 100ste KLM huisje”, zei ceo Pieter Elbers.

(c) Floris Heuer

1. Oranjebloesem

Afgelopen jaar nam KLM de allereerste Boeing 787-10 Dreamliner in ontvangst. In juli vloog de eerste: Oranjebloesem. Daarna volgde Vlijtig Liesje, Baardbloem en Sneeuwklokje. In totaal heeft KLM acht stuks besteld van dit type en er wordt nog één extra toestel geleased.