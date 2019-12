Lockheed Martin haalt F-35 target

Lockheed Martin heeft deze week de 134e F-35 afgeleverd. Daarmee heeft het de doelstelling van 131 leveringen in 2019 gehaald, zo schrijft het bedrijf in een persbericht.

Doelstelling

Hiermee heeft de bouwer 47% meer F-35’s geleverd dan in 2018. In 2020 wil Lockheed 141 F-35’s leveren. “Deze prestatie getuigt van de gereedheid om over te stappen op ‘full-rate production’, volledige productie. We blijven ons focussen op het verbeteren van tijdige leveringen”, aldus Greg Ulmer, vice president en general manager van het F-35 programma van Lockheed Martin.

Nederland

In oktober kwam de eerste F-35 voor Nederland aan in Leeuwarden. Het is de eerste F-35 die op de Friese vliegbasis gestationeerd wordt, maar het is niet de eerste F-35 in Nederlandse dienst. In de VS staan al acht toestellen op de vliegbasis Luke (Arizona). Deze worden gebruikt voor het opleiden van piloten en grondpersoneel.

Italië

Met de eerste twee F-35’s werden eerder ook de belevingsvluchten rond Leeuwarden en Volkel uitgevoerd. Het eerste toestel voor Leeuwarden rolde in september uit de fabriek in Cameri (Italië). De F-35’s die de komende jaren aan Nederland worden geleverd, worden allemaal daar geassembleerd. In 2020 zullen zeven F-35’s voor Nederland van de band rollen.