Lichtfeest in Nederlands Transport Museum

Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is deze weken verlicht in winterse sferen. In de avonduren gaat de gewone verlichting uit en worden de museumobjecten beschenen met gekleurde lampen.

Aanwinst

Sinds de officiële opening in mei 2018, is de collectie van het museum flink uitgebreid. Op luchtvaartgebied is een Douglas DC-2 de belangrijkste aanwinst geweest. Van dit type, de voorganger van de DC-3 Dakota, zijn in Europa slechts drie exemplaren bewaard gebleven. De DC-2 in het Transportmuseum wordt nu gerestaureerd in de uitvoering zoals het type bij de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaartmaatschappij heeft gevlogen.

Douglas DC-2 in het Nederlands Transport Museum © Leonard van den Broek

Replica van Fokker FVIIb-3M © Leonard van den Broek

Filmproductie

Voor een film over de beginjaren van de Nederlandse luchtvaart, heeft het museum samen met een externe partner een replica gebouwd van een Fokker FVIIb-3M. Het nagebouwde vliegtuig is gebruikt voor de dramaserie ‘Vliegende Hollanders’ en is nu opgenomen in de vaste collectie van het museum.

Fokker FVIIb-3M (replica) © Leonard van den Broek

Fokker

Voor het komende jaar heeft het museum opnieuw ambitieuze plannen. Een jaar geleden is het museum een inzamelactie gestart om de oudste nog overgebleven Fokker F28 Fellowship naar Nederland te halen. Het toestel staat al 16 jaar op de luchthaven van Bamako in Mali. De Fokker is de derde gebouwde F28 en het eerste productie-toestel. Arno van der Holst van het museum verwacht later in januari meer nieuws te hebben over dit project. Voorlopig moeten bezoekers van het museum genoegen nemen met de neus en de staart van een Fokker F100.

Voormalig US Air Fokker F100 in het NTM © Leonard van den Broek

North American (Fokker) NA27 © Leonard van den Broek

De komende week is het museum op 2, 3 en 4 januari geopend van 10 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds. In de avonduren zullen de voertuigen in het museum speciaal worden uitgelicht. Op zondag 5 januari is het museum open van 10 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s middags. Meer informatie op www.nederlandstransportmuseum.nl