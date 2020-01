Het Woord! | Column Goof

Precies vandaag, maar dan vorige week, kwam er een enorm watervliegtuig binnen bij International Aviation Support. Amfibisch, natuurlijk. Want zo drassig is Teuge nou ook weer niet.

De N628JN is feitelijk een gewone Cessna C208, maar dan op drijvers, èn met intrekbare wielen. Door deze hele constructie staat het toestel erg hoog op de poten.

Ik vraag aan de piloot die eruit komt springen hoe het is om daarmee te landen. “Je moet heel goed hoogte kunnen schatten”, is het eenvoudige antwoord.

Marco Koffeman, als instructeur aan boord, vloog jarenlang met een dergelijk toestel voor de MAF in Bangladesh, waar dit exemplaar uiteindelijk ook heen gaat, ter vervanging. Het land is net als het onze één grote rivierdelta. Daar kun je met zo’n amphibian prachtig uit de voeten.

De MAF doet daar goed werk, en verspreidt en passant het Woord. Nu ik daar dezer dagen, soms zwaar van contemplatie, over nadenk: ooit zag ik een prachtige tekst op volle lengte van de trailing edge van een Duits vliegtuig.

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,

so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.

Mag ik een suggestie doen voor een tekst op deze amfibische MAF-Caravan?

“Lord, if it be thou, bid me come unto thee upon the waters. And he said: Come.”

Zou dat niet prachtig zijn?

Goof Bakker

Additional facts

De MAF heeft een niche ontdekt, en met veel succes ontwikkeld, in de hulpverlening aan de minderbedeelde medemens: ze vormen het taxibedrijf – met inmiddels 130 toestellen – voor een heel scala aan hulpverleners in de Derde Wereld. ‘Soms zitten er mensen van wel vier hulporganisaties aan boord’, vertelde één van hun piloten me eens. In Nederland hebben ze een groot hoofdkwartier èn een eigen vliegschool, waar momenteel twintig nieuwe vliegers worden opgeleid.

Ooit heb ik zelf een paar uurtjes watervliegen geoefend, en ik kan u vertellen: opstijgen is – onder normale omstandigheden – niet heel moeilijk. Het is een kwestie van twee rotatiemomenten leren onderscheiden. Eerst breng je met een klein rukje aan de knuppel de floats in plané. Daarna hou je er een klein beetje back pressure op, zodat het toestel zich uit het water kan verheffen. Kind kan de was doen. Lànden is een ander verhaal. Hoogte schatten is stukken lastiger dan op het land. Gewoonweg riskant. Met zogeheten glassy water kun je helemaal geen hoogte meer schatten. Heeft al talloze keren tot ongelukken geleid. Nu we het toch hebben over vliegen uit idealisme: een paar stukjes geleden heb ik gesuggereerd dat The Edambusters niet meer bestaan. Ik kreeg een vriendelijke mail van hun voorman, Ger May, die stelt: “Als leader van de Edambusters kan ik zeggen dat we zeker nog bestaan. Jaren geleden begonnen met de Harvards op Gilze-Rijen zijn er vele totaal verschillende Edambuster-teams geweest. Tot op heden. Sterker nog, voor februari zijn we te gast bij de Red Arrows, en in juni mogen