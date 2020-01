American Airlines vaker met 787 naar Schiphol

American Airlines zet per september een Boeing 787-9 in tussen Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, en Amsterdam, zo blijkt uit het boekingssysteem van de maatschappij. Per 9 januari zet de maatschappij voor het eerst een dreamliner in naar Schiphol, die vervangt de 767-300 op de route naar Philadelphia.

Permanent

Of de 787-9 de vluchten naar Dallas permanent over zal nemen van de Boeing 777-200 die nu nog wordt ingezet is vooralsnog onbekend. Door de inzet van de 787-9 wordt de capaciteit naar Dallas iets groter. De 787-9 beschikt over een minder grote business class en economy met extra beenruimte. De hoeveelheid premium economy en economy stoelen gaat er wel op vooruit.

777

Ondanks de vervanging van de 777-200 op de route naar Amsterdam is het einde voor het toestel bij American nog lang niet in zicht. De maatschappij is bezig met een cabine vernieuwing voor de 777 vloot. Met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar zullen de toestellen binnenkort nog niet verdwijnen uit de vloot.

Uitfasering

American is al wel begonnen met de uitfasering van de 767, in navolging van andere airlines, zoals British Airways. In 2021 moet het laatste vliegtuig van dit type de vloot hebben verlaten. Boeing 787’s vervangen het grootste deel van de 767-vloot.