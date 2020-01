FedEx vervangt A310 met 767

Terwijl de meeste maatschappijen de Airbus A310 al lange tijd geleden hebben uitgefaseerd, heeft FedEx afgelopen week afscheid genomen van het type. Zaterdag vloog het laatste toestel van de FedEx hub in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee, naar de sloop in Victorville, in de Amerikaanse staat Californië.

Passagiers

Wie als passagier in een A310 wil vliegen heeft nog maar weinig opties over. Het toestel is het populairste bij maatschappijen in Iran, die door de opgelegde handelssancties geen nieuwe vliegtuigen kunnen aanschaffen. De beste optie om nog een keer met een A310 te vliegen is met de Canadese maatschappij Air Transat, die nog met enkele vliegtuigen van het type zowel binnen Noord-Amerika, als naar Europa vliegt. Naar Schiphol zet Air Transat de laatste jaren alleen nog A330’s in.

767

Alhoewel het vervangen van de A310 met een 767 opvallend is, is het voor FedEx een logische stap. In tegenstelling tot passagiersvliegtuigen staan vrachttoestellen grote delen van de dag op de grond. Hierdoor is het voor vrachtmaatschappijen voordeliger om een goedkoop, maar minder zuinig vliegtuig te kopen, dan om een duur maar zuinig vliegtuig te gebruiken. Om deze reden maken vrachtmaatschappijen nog op grote schaal gebruik van vliegtuigen als de Airbus A300 en de McDonnell Douglas DC-10.

Productie

De Boeing 767-300ERF is nog steeds in productie. Het toestel is voor vrachtmaatschappijen erg aantrekkelijk gezien de lage kosten. De ontwikkelingskosten zijn al ruim terugverdiend door Boeing, waardoor de vliegtuigen goedkoop zijn in aanschaf. Ook is het aanbod van reserve onderdelen voor de 767 erg groot, waardoor de operationele kosten voor het toestel laag liggen.