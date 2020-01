Piloot A320 verliest bewustzijn door dampen

Een first officer op de Airbus A320 van British Airways verloor donderdag kort voor de landing op Londen Heathrow zijn bewustzijn door dampen in de cockpit. De Captain, die zijn zuurstofmasker op had, heeft de landing doorgezet. Het toestel landde om 20:35 uur op de Londense luchthaven.

Vlucht

De Airbus was onderweg van Athene naar Londen onder vluchtnummer BA 633. Het incident vond plaats toen het vliegtuig op final approach was. Twee minuten na het incident stond het toestel op de grond. British Airways heeft nog niet gereageerd op het incident.

Incident

In Oktober was er een soortgelijk incident met een British Airways Airbus A320 die onderweg was van Londen naar Paphos, op Cyprus. De piloten raakten toen het bewustzijn niet kwijt, maar voelden zich erg slecht.

Oorzaak

De meest waarschijnlijke oorzaak van de incidenten is een olielek. Bij de meeste vliegtuigen zit de luchtinlaat voor de cockpit en cabine in een van de motoren, dit is ook bij de A320 het geval. Mocht er een olielek zijn in de motor, dan kan dit leiden tot een bedwelmende lucht in het vliegtuig. Opvallend is echter dat in beide gevallen geen dampen in de cabine werden waargenomen.