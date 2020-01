Haalt de 737 MAX de lente?

Bij de vele inspecties die worden uitgevoerd om de 737 MAX weer in de lucht te krijgen is mogelijk een nieuw probleem ontdekt, zo schrijft The New York Times. Twee bundels kabels die erg dicht bij elkaar liggen zouden kortsluiting kunnen veroorzaken. Hierdoor lijkt het ambitieuze streven van Boeing om de 737 MAX in de lente weer vliegklaar te hebben nog ver weg.

Kabels

Na overleg tussen Boeing en de FAA werd besloten dat bepaalde standaardprocedures moeten veranderen en dat men uitgebreider moet bekijken wat er precies gebeurt wanneer het langer duurt dan verwacht voordat piloten handelen in noodsituaties. Hierdoor ontdekte Boeing dat wanneer twee kabelbundels die achterin het vliegtuig dicht bij elkaar liggen kortsluiting veroorzaken, dat een fataal ongeluk tot gevolg zou kunnen hebben. De kabels maken onderdeel uit van het fly-by-wire systeem van de 737 MAX en worden gebruikt om het richtingsroer, beter bekend als stabilizer, in de staart van het toestel te bedienen. Hierdoor kan de vliegcomputer als gevolg van de kortsluiting verkeerde informatie krijgen, waardoor het toestel kan gaan stijgen of dalen.

Boeing onderzoekt nog hoe waarschijnlijk het is dat een dergelijke kortsluiting daadwerkelijk zou plaatsvinden. Het bedrijf stelt al wel dat het probleem erg simpel op te lossen zou zijn, doch erg veel extra werk zou betekenen aangezien er al bijna 800 toestellen van het type zijn gebouwd.

737NG

Of aanpassingen vereist zijn is nog onbekend aangezien het nog niet zeker is dat de kabels een gevaar kunnen vormen. Mocht dit wel het geval zijn, dat is het goed mogelijk dat ook de bijna 7000 737NG’s die in gebruik zijn aangepast moeten worden aangezien de techniek van beide modellen sterk met elkaar overlapt.

Lente

Boeing kondigde eerder aan de 737 MAX in de lente weer in de lucht te willen hebben. Toezichthouders zeggen dat dit volgens de planning nog steeds mogelijk is. De eventuele kabelproblematiek zou realistisch gezien echter roet in het eten kunnen gooien. Mocht de 737 MAX toch volgens planning weer luchtwaardig zijn, dan zal dit wereldwijd niet gelijk gebeuren. Zo zal de EASA naar verwachting langer bezig zijn met tests dan de FAA. Verschillende maatschappijen hebben ook al aangekondigd de 737 MAX pas weer in gebruik te nemen wanneer deze al enkele maanden zonder incidenten heeft gevlogen.