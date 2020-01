Schiphol wil meer duidelijkheid voor sector

“Dit jaar wordt een cruciaal jaar voor de luchtvaart”,zegt Schiphol-neo Dick Benschop tijdens zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van de luchthaven. Hij roept het kabinet op duidelijkheid te bieden: “Geef perspectief, dan gaan we samen aan de slag met minder hinder en meer duurzaamheid.”

Gecontroleerde groei

Benschop zegt dat de richting die het kabinet heeft gekozen volgens hem een goede is: gematigde en gecontroleerde groei die wordt verdiend met een daling van het aantal ernstig gehinderden. Deze benadering biedt perspectief voor zowel de luchtvaart als de omgeving. Benschop: “Voor Lelystad en Schiphol is het meeste werk gedaan, dat werk kan op korte termijn worden afgemaakt. Dat moet ook, want de tijd dringt. Mijn vraag aan de regeringscoalitie is om de eigen belofte uit het regeerakkoord waar te maken en duidelijkheid te bieden.”

Anders, duurzaam vliegen

Duurzaamheid is de centrale opgave voor de luchtvaart. Benschop: “Wij hebben onze ambitie en ons klimaatplan geformuleerd. Voor de luchtvaart geldt dat meer van hetzelfde niet gaat. Voor de milieubeweging geldt dat minder van hetzelfde niet de ambitie zou moeten zijn. Het gaat om anders, duurzaam vliegen.” Benschop bedoelt met name zuinigere vliegtuigen. “We zien steeds meer Dreamliners en Neo’s.”

Ook het inzetten van duurzame brandstoffen en gebruik maken van de trein voor korte reizen binnen Europa. “Dit kan alleen lukken als innovatie, investeringen en beleid elkaar versterken. Dat is nu nog niet het geval. De Green Deal van de Europese Commissie is voor ons van groot belang. In dit decennium wil Schiphol zichzelf en de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Lelystad vrij van uitstoot maken. “Veel van de maatregelen die wij nemen hebben een positief effect voor zowel de uitstoot van CO2 als ultrafijnstof en stikstof,” aldus Benschop.

Betere relatie met buren

Benschop: “De verbinding met de omgeving verbetert. Er wordt geluisterd naar de zorgen van bestuurders en bewoners. Belangrijke initiatieven over hinderbeperking, leefomgeving en ultrafijnstof zijn voorbereid samen met Luchtverkeersleiding Nederland en de luchtvaartmaatschappijen. Wij staan in de startblokken om daar samen met bestuurders en bewoners mee aan de slag te gaan.”

Terugblik 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie blikte Benschop ook terug op 2019. Er reisden 71,7 miljoen reizigers via Schiphol. Dat is één procent meer dan in 2018. Het aantal vliegbewegingen was 496.833 (-0,5 procent). Het totaal aantal bestemmingen in het netwerk van Schiphol was 333, zes meer dan in 2018. Het aantal ton vracht dat via Schiphol werd vervoerd, daalde met negen procent naar 1,6 miljoen.

Bestemmingen in 2019

Brest (Frankrijk), Eilat (Israël), Istanbul (Turkije, nieuwe luchthaven), Medan (Indonesië), Las Vegas (VS), Liberia (Costa Rica), Lusaka (Zambia), Natal (Brazilië), Nanjing (China), Tampa (VS), Wroclaw (Polen), Moskou (Rusland, nieuwe luchthaven). Verdwenen zijn de bestemmingen Ajaccio (Frankrijk), Berne (Zwitserland), Freetown (Sierra Leone), Karaganda (Kazakhstan), Monrovia (Liberia), Sharm El Sheikh (Egypte).

Regionaal

Eindhoven Airport had 6,7 miljoen reizigers (+9 procent), 41.438 vliegbewegingen (+7 procent) en 89 bestemmingen (+2). Rotterdam-The Hague Airport had 2,1 miljoen reizigers (+10%procent), 16.683 vliegtuigbewegingen (+7 procent) en 48 bestemmingen (+5).