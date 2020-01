Meer passagiers voor Tegel, minder voor Schönefeld

Berlijn Tegel zag in 2019 meer passagiers dan in 2018. Voor Schönefeld was dat het tegenovergestelde, daarbij was er sprake van een daling van het aantal reizigers.

2019 vs 2018

Ruim 24,2 miljoen passagiers reisden afgelopen jaar via Tegel, een toename van 10,1 procent. Via Schönefeld reisden zo’n 11,4 miljoen reizigers, een daling van 10,3 procent ten opzichte van 2018. Bij elkaar opgeteld zagen de luchthavens 35,65 miljoen passagiers, wat een toename is van 2,6 procent

December 2019

Voor december zag het tweetal in totaal een daling van 6,7 procent. Apart genomen was dat een daling van 4,8 procent voor Tegel en 10,5 procent voor Schönefeld.

Brandenburg

In oktober 2020 moet Berlijn Brandenburg open gaan. Maar of dat echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De luchthaven had in 2012 al open moeten gaan, maar door vertragingen en tegenslagen bij de bouw is dat niet gelukt.