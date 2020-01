Norwegian sluit 2019 positief af

Norwegian heeft afgelopen jaar positief afgesloten. Nog steeds werkt het bedrijf aan de strategie om van groei naar winstgevendheid te gaan.

Statistieken

De omzet per eenheid is met zeven procent toegenomen ten opzichte van 2018. De load factor is met 4.9 procentpunt omhoog gegaan naar 83,5 procent. De capaciteit nam af met 25 procent en het passagiersverkeer is met 21 procent gedaald. Tegelijkertijd is de CO2-uitstoot met vier procent naar beneden gegaan naar 69 gram CO2 per passagier.

Kennismaken

“Slechts een paar dagen in mijn rol als CEO van Norwegian is het een eer om deze positieve statistieken te presenteren”, aldus Jacob Schram, die in november CEO werd bij de maatschappij. In de komende weken wil hij het personeel en het bedrijf beter leren kennen door een aantal kantoren en bases van Norwegian te bezoeken.