‘Onderzoek: verzekering via maatschappijen vaak onvoordelig’

Een reis- en annuleringsverzekering via een luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie is vaak ongunstig. De dekking valt vaak tegen en de voorwaarden zijn onduidelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond, die de polisvoorwaarden van vijftien reisaanbieders vergeleek.

Wintersport

Bij verzekeringen die luchtvaartmaatschappijen adviseren, ook bij vluchten naar winterbestemmingen, is wintersport vaak uitgesloten en ook niet bij te verzekeren. EasyJet (verzekeraar: Zurich) sluit zoek- en reddingskosten uit en KLM (Allianz) beperkt de dekking ervan tot vijfduizend euro, wat veel te weinig is voor het opsporen en redden van een wandelaar in de bergen.

Voorwaarden

De polisvoorwaarden van verzekeringen tellen soms tientallen pagina’s met lastig te begrijpen informatie. Ook verstoppen sommige aanbieders de documenten goed op de website. “En als ze wel makkelijk te vinden zijn, staat de informatie daarin soms haaks op wat de reisaanbieders beweren”, zegt de Consumentenbond. Klik je bijvoorbeeld via de website van Ryanair (Europ Assistance) door naar de voorwaarden, dan beland je op een Spaanstalige website. Volgens de kleine lettertjes bedraagt de dekking voor medische kosten niet 3,1 miljoen euro, maar 150.000 euro. Dat is 95 procent lager dan het bedrag waarmee de maatschappij adverteert.

Allianz

KLM zegt dat de annuleringsverzekering de kosten van een nieuw vliegticket bij een gemiste vlucht dekt. Maar in de voorwaarden van verzekeraar Allianz staat daar niets over in. Een woordvoerder van de verzekeraar zegt tegen de Consumentenbond dat de verzekering deze kosten niet dekt.

Bagagedekking

Transavia (Chubb) komt met een vlucht- en bagageverzekering, die vertraagde en gemiste vluchten tot 250 euro dekt en verloren, gestolen of beschadigde bagage vergoedt tot tweeduizend euro. Volgens de polisvoorwaarden geldt deze dekking niet wanneer de luchtvaartmaatschappij de verblijfskosten moet vergoeden. “En dat is vanwege Europese regelgeving bij vluchten van Transavia altijd het geval”, aldus het onderzoek. “Tevens eindigt de verzekering zodra je in het land van bestemming aankomt.”

KLM biedt tot 800 euro bagagedekking. Maar elektronica, zoals een foto- of videocamera, telefoon en laptop zijn bij elkaar tot 250 euro verzekerd. Transavia verzekert telefoons slechts tot 90 euro. Expedia adverteert met een dekking van 2100 euro, maar zaken als telefoons, tablets, fietsen, kunstgebitten, gehoorapparaten, reisdocumenten, brillen, lenzen en meer zijn volledig uitgesloten. Ook Ryanair sluit elektronica, brillen en contactlenzen uit van de dekking. Bagage dat wel onder de dekking valt wordt alleen vergoed als men een aankoopbewijs kan tonen. Als er geen bonnetje is, dan is de vergoeding maximaal vijftig euro.