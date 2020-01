SpaceX lanceert 60 satellieten

SpaceX heeft zestig satellieten de ruimte in gestuurd. Het is de derde missie van het Starlink-project.

Met het project moet de hele wereld in 2024 toegang hebben tot snel internet. Nu zou de helft van de wereldbevolking nog geen toegang hebben tot internet. In mei 2019 werden de eerste satellieten gelanceerd. Het bedrijf verwacht dat er 12.000 satellieten nodig zijn om het project te laten slagen.

In 2025 hoopt het SpaceX hier 30 miljard dollar omzet mee te maken, door de verkoop van internetabonnementen. Ook andere bedrijven hebben dergelijke plannen. Zo begon OneWeb vorig jaar met het lanceren van satellieten en Amazon heeft plannen om ongeveer drieduizend satellieten de ruimte in te sturen.

