Air France-KLM sluit 2019 af met een goede maand

Air France-KLM heeft positieve resultaten gezien in de laatste maand van 2019. Met name de long-haul activiteiten komen in december positief uit de cijfers.

Capaciteit

De capaciteit (ASK) is in totaal met 3,2 procent gestegen. Een stijging van 4,7 procent is waar te nemen bij de capaciteit van long-haul vluchten. De capaciteit van korte en middellange vluchten nam af met 3,2 procent. De capaciteit op de Aziatische markt groeide het hardst, met 6,6 procent.

Verkeer

Het verkeer (RPK) is in totaal toegenomen met vier procent. Op de long-haul routes is dat met vijf procent toegenomen, terwijl het op de short- en medium-haul routes met 0,4 procent is afgenomen.

Load factor

De load factor is op zowel long-, als short- en medium-haul gestegen. In totaal is het omhoog gegaan met 0,7 procentpunt naar 86,2 procent. Voor de long-haul routes was er een stijging van 0,3 procentpunt naar 87,1 procent en voor de korte en middellange routes was er een stijging te zien van 2,4 procentpunt naar 82 procent. Ook heeft Air France-KLM 1,4 procent meer passagiers gezien, wat neerkomt op een stijging naar 6,9 miljoen passagiers.

Vracht

Wat vracht betreft is de capaciteit met 3,9 procent toegenomen. Het verkeer nam met 4,1 procent af. Ook de load factor is gedaald. Met de daling 4,9 procent komt dat op 58,5 procent te staan.

Transavia

Transavia komt iets minder goed uit de cijfers. De capaciteit is met 4,3 procent afgenomen. Het verkeer daalde met 3,8 procent. Wel was er een stijging van de load factor. Met een toename van 0,5 procentpunt kwam deze op 89 procent te staan. Het aantal passagiers is met 3,1 procent gedaald naar 0,9 miljoen passagiers. Alles bij elkaar genomen (Air France, KLM en Transavia) was er een stijging van 0,8 procent van het aantal passagiers, naar 7,7 miljoen reizigers.