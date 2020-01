Dramaserie ‘Hoogvliegers’ over opleiding F-16 piloten

Zaterdagavond is de eerste aflevering te zien van de serie ‘Hoogvliegers’, een dramaserie over aankomend F-16 vliegers. De achtdelige serie wordt wekelijks uitgezonden door de EO op NPO1 en is geproduceerd in samenwerking met de luchtmacht.

Ambitie

De hoofdpersonen zijn drie jonge mensen (gespeeld door Sinem Kavus, Soy Kroon en Josha Stradowski), met de ambitie om F-16 vlieger te worden. Voor de serie zijn opnamen gemaakt op de Koninklijke Militaire Academie in Breda en op de vliegbasis Woensdrecht. Ook is er gefilmd op de vliegbasis Tucson in Arizona, waar Nederlandse kandidaat-F-16 vliegers een deel van hun opleiding krijgen.

Arizona

Overste Joost ‘Niki’ Luijsterburg is commandant van het Nederlandse opleidingsdetachement in Arizona en werkte intensief mee aan de serie. Zo coördineerde hij alle vliegbewegingen tijdens de opnamen. In ‘De Vliegende Hollander’, het personeelsblad van de luchtmacht, vertelt Luijsterburg: “Ik kende het script van voor tot achter. We hanteerden het verzoek van de luchtmacht: het is op basis van realiteit maar niet waargebeurd. Filmisch zijn zaken dus wat in extreem getrokken om het geschikt te maken voor tv.”

Publiek

De luchtmacht werkte vooral mee om een nieuw publiek aan te boren. “Een dramaserie is voor ons nieuw concept. Mogelijk creëert het meer draagvlak. Als we de kijker kunnen inspireren is dat mooi meegenomen, maar werving van personeel is geen hoofddoel”, stelt overste Sidney Plankman, hoofd communicatie luchtmacht in De Defensiekrant.