Finland evalueert kandidaten nieuw gevechtsvliegtuig

Finland is bezig met de selectieprocedure voor de opvolger van de F/A-18C/D Hornet. De komende weken zal de Ilmavoimat (Finse luchtmacht) verschillende vliegtuigtypen gaan onderzoeken en evalueren, zo staat in Fins persbericht.

Testperiode

Tot eind februari zullen achtereenvolgens de Brits/Europese Eurofighter Typhoon, de Franse Dassault Rafale, de Zweedse Saab Gripen en de Amerikaansee Lockheed Martin F-35 en Boeing F/A-18 Super Hornet getest worden op de vliegbasis Tampere-Pirkkala. De Finse luchtmacht heeft deze test- en evaluatieperiode de ‘HX Challenge’ gedoopt, verwijzend naar de naam van het programma ter vervanging van de Hornet: HX Fighter Replacement Programme.

Winter

Het doel van de ‘HX Challenge’ is om de informatie die is eerder is aangeleverd door de fabrikanten te verifiëren onder typisch Finse omstandigheden. Het gaat dan met name om gegevens over de diverse systemen en prestaties van de toestellen. Met opzet is gekozen voor een testperiode in de winter. Juist bij temperaturen rond het vriespunt kunnen de prestaties van bijvoorbeeld sensoren beïnvloed worden, als er sprake is van motsneeuw of smeltende en weer opvriezende sneeuw.

Gesimuleerd

De HX Challenge is de eerste fase van de beoordeling van de toestellen. De gegevens die worden verzameld tijdens de HX Challenge, zullen tijdens de tweede en derde beoordelingsfase verder worden verwerkt en gebruikt. Dan zullen bijvoorbeeld oorlogssituaties worden gesimuleerd, die vanzelfsprekend niet in werkelijkheid beoefend kunnen worden. Of het nieuwe toestel goed past in de Finse landsverdediging, zal ook worden uitgetest.

Keuze

In de loop van 2020, na de tweede fase van de HX programma-onderhandelingen, zal de fabrikanten worden gevraagd om een ‘Best And Final Offer’, een eindbod. In 2021 zal de Finse regering dan kiezen welk vliegtuigtype de opvolger zal zijn van de F/A-18 Hornet.