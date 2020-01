KLM-Vega! | Column Goof

Precies vandaag zag ik op CNN dat de KLM niet meer in de Top Tien staat van Atmosfair. Dat is een club die de airlines ecologisch in de gaten houdt. Transavia-France (?) stond er wel in. Op nummer zes of zo.

What to do?

Misschien nog een keer proberen: maak in één keer het voedsel aan boord van alle KLM-vluchten vegetarisch. Om te beginnen sluit de KLM dan aan bij een onmiskenbare trend, misschien wel een landslide.

Hele groten als Subway en McDonald’s gaan er momenteel vòl voor. Zelfs de veel minder trendy Burger King schijnt binnenkort een bijzonder geslaagde veggie burger tussen de buns te gaan proppen. En geloof me: die fast-food-boeren weten wat er leeft. Die doen niks uit idealisme. Dat is alleen maar innovatieve marketing en een klein stukje plain old politics.

Technisch gezien heeft het alleen maar voordelen: de catering is makkelijker hygiënisch te houden, het voedsel is langer te bewaren.

De campagne zie ik al voor me: vega-gaan scheelt ongeveer één koe per jumbojet, en één varken per B737, dus die zet je breed lachend op de foto bij het neuswiel. La Vache qui Rit!

KLM, doe wat je wilt met deze tip van een overigens maar moeizaam vegetarische…

Goof Bakker

[email protected]

Additional facts

Dikke PR-winst: want van de VS tot Japan maakt elk TV-station hier een item van. Je loopt met een minimum aan inspanning opeens voorop als meest CO2-vriendelijke airline.

Het beslissingsmodel van de luchtreiziger kent maar drie criteria: prijs, prijs en nog eens prijs. Wat je aan boord te eten krijgt maakt niks uit. En: vega is veel makkelijker te realiseren dan je Pratt & Whitney’s te laten draaien op frituurvet of fecaliën. Dat PR-ballonnetje is al lang weer leeggelopen, trouwens.

De mannen zullen wel wat mopperen, maar de vrouwen vinden het prima, en die beslissen de vakantie sowieso al. Bovendien leest Mies Karrebies elke week in Allerhande dat vega-kip heel hip is. Ze is niet blij met het vooruitzicht dat haar Theo straks weer met z’n vetschort langs het zwembad in Antalya loopt te blubberen.

Politiek gezien heeft groen-rechts de toekomst. VVD, D66 en CDA zijn momenteel poeslief tegen ‘groen’, omdat ze anders met Baudet of Wilders moeten. Daar is voor de KLM dus heel makkelijk een wit voetje te halen. En dat is weer lekker in verband met allerlei hoofdpijndossiers.

Ik hoor van steeds meer mensen dat ze minder vliegreizen willen gaan maken. Voornamelijk in de grote stad voorlopig, want in de provincie gaan ze nog steeds met de hele voetbalclub een weekendje stappen met de Easyjet. Maar goed, je moet je op de innovators en early adopters in Amsterdam concentreren, heb ik in de reclame geleerd. Dan volgt de rest vanzelf.

De student die in Australië wil gaan backpacken komt daar terecht in een afgebrand natuurreservaat. In zijn of haar optiek veroorzaakt door de vliegreis erheen. Dat schuifpuzzeltje zit (terecht of niet) momenteel wèl in al die hoofden.

Een proeflezer stelde heel slim: misschien ìs het voedsel allemaal al vegetarisch. Zou best kunnen.

Eén proeflezer zegt: ik ben voor. Laatst een vlucht met Air France gedaan, een flinke, dertien uur aaneengesloten. Het eten was erg slecht! Dat er vlees bij zat maakt het niks beter. Dan liever slecht eten met een goed geweten!