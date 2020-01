Schiphol: duidelijk en werkbaar advies uit stikstofrapport

In een advies van stikstofcommissie-Remkes aan het kabinet over luchtvaart staat dat de luchtvaart in Nederland alleen mag groeien als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken. Schiphol noemt dit advies ‘duidelijk en werkbaar.’

Aandeel

De commissie stelt dat het aandeel van de luchtvaart in de totale stikstofuitstoot beperkt is, maar wel groter dan eerder gedacht. Tot nu toe werd alleen gekeken naar vliegbewegingen van en naar Nederlandse vliegvelden tot een hoogte van 3000 voet (914 meter).

Evenwichtige bijdrage

In het rapport zegt Remkes dat alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen een bijdrage dienen te leveren in een evenwichtige verhouding. Schiphol zou zich dan net als die andere sectoren moeten inzetten voor vermindering van de uitstoot. Ook mag de luchthaven niet groeien als dat niet gebeurt. Hetzelfde geldt voor Lelystad, welke volgens het advies alleen open mag als de uitstoot van stikstof daalt.

Werkbaar

Schiphol noemt het advies ‘duidelijk en werkbaar’ en zegt zich ‘bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid’. De luchthaven wil zich ‘samen met de sector en in lijn met het advies van de commissie-Remkes inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren’. “Met dit advies geeft de commissie een duidelijke opdracht, maar ook een werkbaar advies. Dit stelt het kabinet in staat de politieke besluitvorming over Lelystad en Schiphol af te ronden”, aldus Dick Benschop, CEO van Schiphol.

Maatregelen

Een van die maatregelen houdt in dat met speciale tarieven het gebruik van stillere en schonere vliegtuigen wordt gestimuleerd. “Mede hierdoor wordt de vliegtuigvloot verder vernieuwd. Het opschalen van het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen is de volgende stap”, aldus Schiphol.

Een ander actiepunt volgens het vliegveld is het pad naar de zero emissie luchthaven in 2030, waarbij al het openbaar vervoer van en naar Schiphol elektrisch wordt. Ook wil de luchthaven inzetten op elektrisch taxiën.

KLM

KLM zegt in een reactie zich ‘bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid’. De maatschappij wil zich met andere sectorpartijen blijven inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren. “In de afgelopen jaren is er in de luchtvaartsector al veel gedaan om de uitstoot te verminderen. Door operationele maatregelen zoals taxiën met één motor wordt minder brandstof verbruikt. Dit leidt tot minder uitstoot van stikstof en andere broeikasgassen. Ook hebben de wijziging in vliegprocedures zoals glijvluchten het brandstofverbruik en daarmee stikstofuitstoot beperkt”, aldus KLM. “Tevens is de maatschappij in de zomer van 2019 overgestapt van diesel naar GTL. De eerste resultaten duiden al op een ‘substantiële afname van de stikstofuitstoot.”

Lelystad

Inzetten op een vermindering van de emissies is volgens KLM alleen mogelijk als Schiphol en Lelystad Airport kunnen ontwikkelen ‘om zo de luchtvaartmaatschappijen perspectief te geven’. “Perspectief is nodig om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid. Vanuit het uitgangspunt van een evenwichtige bijdrage gaat KLM er vanuit dat snel besluitvorming komt over Schiphol en Lelystad”, aldus de maatschappij.