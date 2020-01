Vliegvakantie voor het eerst populairder dan auto

Vliegvakanties naar het buitenland zijn voor het eerst populairder dan autovakanties. Dat blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2019, dat vandaag op de Vakantiebeurs wordt gepresenteerd door onderzoeksbureau NBTC-NIPO.

Verder

In 2019 hebben Nederlanders weer meer vakanties naar het buitenland ondernomen. Die vakanties gaan steeds vaker verder weg. Daarom is het volgens Marieke Politiek, directeur van NBTC-NIPO Research, ook geen toeval dat het aantal vliegvakanties toeneemt. “Opvallend is dat we minder vaak naar landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje gaan, maar vaker plekken bezoeken buiten Europa zoals Bali en Florida. Het is dan ook geen toeval dat het aantal vliegreizen is toegenomen (3%) en het aantal vakanties met de auto is afgenomen (-3%). Dit jaar heeft het vliegtuig voor het eerst de auto ingehaald als meest gebruikte vervoermiddel bij buitenlandse vakanties. Daarnaast zien we dat vakanties met de trein ook steeds populairder worden (+27%)”, zegt Politiek.

Vakantie

Afgelopen jaar is 84 procent van de Nederlanders op vakantie geweest. Zo’n 44 procent van alle vakanties van Nederlanders vond plaats in eigen land. “Het eigen land is voor Nederlanders veruit de belangrijkste vakantiebestemming, zeker wanneer het gaat om korte vakanties. Met name de Veluwe, de kust en de Groningse, Friese en Drentse zandgronden zijn zeer populair onder Nederlandse vakantiegangers”, aldus Politiek.