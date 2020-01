‘Pratt & Whitney komt in lente met update motoren A220’

Pratt & Whitney verwacht in de lente een update uit te brengen voor de GTF motoren, die op de A220 worden gebruikt. Dat zegt het bedrijf tegen persbureau Reuters.

Swiss

In oktober constateerde Swiss motorproblemen bij het toestel. Een toestel dat toen onderweg was van Genève naar Londen moest toen een voorzorgslanding maken, vanwege onverwachte trillingen waardoor onderdelen scheurden. Zo zijn er drie van dit soort incidenten voorgekomen. Daarop werden alle A220’s van de maatschappij enkele dagen aan de grond gehouden. Franse onderzoekers vonden zelfs onderdelen van een motor van de A220 van Swiss die in een bos in Frankrijk terecht waren gekomen. De problemen zouden veroorzaakt zijn door een softwarefout.

Update

“We zullen een software update uitbrengen die later dit jaar uitkomt. Die zal alles automatiseren en ons in staat stellen om alle inspecties die we moeten uitvoeren te verminderen of te elimineren, maar dat is in afwachting van de regelgevende instanties”, vertelt Graham Webb, vice president Pratt & Whitney commerciële motorprogramma’s, aan Reuters. “We proberen het in april uit te brengen, maar in ieder geval in het voorjaar.”

Complex

De A220’s mochten al snel weer vliegen, maar P&W heeft piloten opgedragen om niet meer dan 95 procent van de stuwkracht van de motoren te gebruiken als er boven de 29.000 voet wordt gevlogen. Webb noemt het een erg ‘raar en complex probleem’, dat alleen voorkomt op grote hoogtes in combinatie met hoge snelheden.