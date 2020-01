KLM neemt Nederlandse activiteiten Jet Airways over

Het gat dat Jet Airways achter heeft gelaten op de markt tussen Schiphol en India wordt opgevuld door de KLM. Om dit mogelijk te maken koopt KLM een deel van de Nederlandse bezittingen van Jet Airways, zo bevestigde een woordvoerder van KLM desgevraagd aan Up in the Sky.

Bezittingen

KLM kon nog niet specificeren om welke eigendommen van Jet Airways het precies gaat, wel dat de aanschaf nodig is om de capaciteit richting India te doen groeien. Dit komt overeen met de meldingen van verschillende media dat KLM onder andere de op Schiphol aan de ketting gelegde Boeing 777-300ER en de slots van Jet Airways op Schiphol overneemt.

Slots

Alhoewel het overnemen van kantoorruimte en een vliegtuig zonder al te veel problemen zal verlopen, ligt de situatie voor de slots net iets ingewikkelder. Door de beperkte hoeveelheid slots op Schiphol worden deze toegewezen door de zogenaamde slotcoördinator. Het is mogelijk dat de slotcoördinator besluit dat de slots niet overgenomen mogen worden door de KLM om zo ruimte te creëren voor andere maatschappijen.

Vliegtuig

De op Schiphol gestrande 777-300ER van Jet Airways heeft al bijna een jaar stil gestaan zonder dat het toestel onderhouden is, waardoor het onzeker is of het toestel in de KLM vloot zal komen. Opvallend aan het vliegtuig is dat het beschikt over een First Class. Jet Airways was een van de weinige maatschappijen die een dergelijk product aanbood op vluchten naar Schiphol. Up vloog vorig jaar mee in de First Class van Jet Airways, klik hier voor het verslag.

De First Class van Jet Airways

India

Er is veel vraag naar een uitbreiding van de capaciteit richting India. Door het faillissement van Jet Airways, in mei vorig jaar, verdwenen de drie dagelijkse vluchten die de maatschappij in samenwerking met de KLM naar Schiphol uitvoerde. Door het beperkte aanbod zijn de ticketprijzen naar India fors gestegen. Op het moment is KLM de enige maatschappij die Nederland rechtstreeks met India verbindt.