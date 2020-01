FNV: aanbesteding facilitaire dienst KLM zorgt voor onzekerheid

FNV stelt dat er onzekerheid dreigt onder mensen die op Schiphol werken door ‘onvolledige aanbestedingsafspraken bij KLM’. Dat zou komen door een tender van de luchtvaartmaatschappij waarin is ‘verzuimd eisen op te nemen over het overnemen van het huidige personeel’, aldus de vakbond.

Consortium

De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Een woordvoerder van KLM zegt tegen Up in the Sky per 1 april 2020 een deel (ongeveer twintig procent) van de dienstverlening van Sodexo (het beheer en onderhoud van haar gebouwen en terreinen) in handen te leggen van een consortium van drie bedrijven: Croon Wolter & Dros, Engie en Strukton. De overige tachtig procent van de dienstverlening (o.a. catering, schoonmaak, reproductie, service) aan KLM blijft in uitvoering bij Sodexo.

Onzekerheid

FNV-bestuurder Jan van den Brink: “KLM zorgt hiermee voor grote onzekerheid onder de werknemers. Terwijl het zo makkelijk te voorkomen was. Wij willen dat bij elke aanbesteding of contractwissel bij bedrijven op de luchthaven onderstreept staat dat al het personeel wordt overgenomen, tegen dezelfde voorwaarden. Dit gaat elke keer mis. In de beveiliging en de afhandeling hebben we het ook al vaker gezien.”

Voorrang

KLM zegt dat het consortium en Sodexo in gesprek zijn over een eventuele overname van medewerkers. “KLM heeft richting het consortium en Sodexo haar voorkeur uitgesproken dat Sodexo-medewerkers in vast dienstverband mee overgaan als hun werk 1-op-1 in dezelfde vorm en hoeveelheid wordt voortgezet door het consortium. Tevens heeft KLM gepleit voor voorrang voor Sodexo-medewerkers op externe werving bij gelijke geschiktheid t.o.v. andere kandidaten”, aldus de maatschappij.

Actiecomité

FNV heeft een actiecomité opgericht en zegt zich te beraden op vervolgstappen. KLM zegt dat het om ongeveer tachtig medewerkers gaat van Sodexo in KLM-gebouwen, die overgaan naar het consortium: “Deze medewerkers hebben een dienstverband bij Sodexo en het is dan ook in de eerste plaats aan Sodexo om hen te informeren over andere mogelijkheden bij dit bedrijf.”