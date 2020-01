Vega! (2) | Column Goof

Precies vandaag, maar dan gisterenavond, hoorde ik de term ‘vliegschaamte’ drie keer vallen op TV.

Dit weekend werd de Afkickkliniek Vliegverslaving opgericht, midden op de Utrechtse vakantiebeurs.

Al vliegen we méér dan ooit, de volgende trend is ingezet: minder vliegen.

Momenteel is iets dergelijks aan de hand met plastic. Onmiskenbaar wenden we ons af van dit uiterst praktische materiaal, om terug te keren naar kartonnen batterijverpakkingen en houten roerstaafjes. Zin of onzin: niet meer te stoppen.

Een airline kan niet om dit soort maatschappelijke bewegingen heen, denk ik. Met name omdat Piet Piloot, samen met Barend de Boer, in het centrum van de eco-discussie terecht gekomen is.

Tegenover gepercipieerde schuld zet je remedies met een grote media-uitstraling. Zoals je Pratt & Whitney’s op poep en pies laten lopen. Maar dat PR-potje is al lang leeg.

Nu even het volgende potje opentrekken: vega.

Vega gaan heeft grote PR-voordelen, maar is ook wel degelijk effectief. De eco-footprint kan per persoon 50% minder zijn.

Ik kreeg een enthousiaste reactie van een KLM-purser op het vorige vega-stukje. Ze zou het toejuichen als alle vluchten vegetarisch werden. Al was het maar omdat op sommige trajecten een enorm gehannes is om al die verschillende maaltijden uit te delen.

In de VS, waar alles vandaan komt, blijken vooral de jonge doelgroepen gevoelig voor de vega-boodschap. Bijna tien procent (!) van de mensen tussen de achttien en de veertig jaar noemt zichzelf daarginds nu al vegetarisch. Innovators en Early Adopters. McDonald’s, Subway en de Burger King begrijpen de sign of the times, en spelen er op in.

En dan heb je nog het Greta-en-Lars-effect. Die twee willen helemáál niet meer vliegen. De mensen van die Afkick-kliniek zijn ook tieners en twintigers, durf ik te wedden.

Frans Timmermans heeft straks een potje van één biljoen euro voor innovatieve oplossingen.

Raadzaam om goeie wil te tonen. Van dat biljoen gaat een buitenproportioneel deel naar de Piet de Piloot en Barend de Boer, schat ik zo. Lekker zichtbaar, en daar gaat het in de politiek om.

Het vorige stukje over ‘vega’ is de meest gelezen column van mij op dit medium ooit. Terwijl ik toch al een jaartje of wat bezig ben. Schijnt ook op Facebook vaak gereageerd te zijn, wat dat dan ook moge betekenen.

Deze week ook weer een serie uitgelekte berichten over hoe dieren aan hun eind komen in onze slachthuizen. Ik zal u de details besparen. Alle negatieve PR voor die bloederige branche kun je als beschaafde airline in één machtige beweging omzetten in een reuze sympa charme-offensief: Karbonaadje Laat Maar. Laatste nieuws: de uitbraak van een nieuw griezelvirus in China wordt door CNN gekoppeld aan allerlei vreemde beesten die daar genuttigd worden.

Iemand schreef: “Je mag wel oppassen daar in de bio-belt! Straks hang je nog in een boom.” Ik zeg: de boer moet betaald worden. Als we bereid zijn bij de Starbucks vier euro voor een mok koffie te betalen, mag een rookworst zeker ook vier euro kosten. En geen negenennegentig cent, zoals nu. Zodat de boer zijn dieren goed kan voeden en huisvesten. Met voldoende uitloop (brand!). Vervolgens gaan ze nooit meer dan vijftien kilometer in een veewagen. En komen er camera’s in alle slachthuizen. Als die beesten een waardig leven & sterven krijgen staan bij mij een dag later de speklappen weer op tafel.

Dit is de laatste vega-column, maak u geen zorgen.