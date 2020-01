‘Air France-KLM wil belang in Malaysia Airlines’

Verschillende maatschappijen, waaronder Air France-KLM, zouden een belang willen kopen in het noodlijdende Malaysia Airlines. Dat meldt persbureau Reuters.

Air France-KLM

Air France-KLM zou een belang van 49 procent in de maatschappij willen nemen. Een woordvoerster zegt desgevraagd tegen Up in the Sky geen commentaar te leveren op het nieuws. De maatschappij zou volgens Reuters hebben voorgesteld een hub op te zetten voor onderhoud en reparatie in Maleisië.

Voorstellen

Ook Japan Airlines zou geïnteresseerd zijn in een aandeel, evenals AirAsia en Malindo. Japan Airlines zou hebben voorgesteld een regionale hub te maken van Maleisië, ook voor goedkope vluchten. Reuters baseert zich op bronnen rondom de ingediende voorstellen. De bronnen willen anoniem blijven omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn. De Maleisische premier Mahathir Mohamad heeft maandag gezegd dat er vijf voorstellen zijn binnengekomen.

Hub

Zakennieuws website Focus Malaysia meldt dat Khazanah Nasional Bhd (aandeelhouder van Malaysia) zou willen dat AirAsia X zou fuseren met Malaysia. “Een internationale oplossing is waarschijnlijk beter in deze situatie omdat AirAsia X tegen concurrentieproblemen zou kunnen aanlopen”, zegt een bron tegen de website. “Het verhaal is nog in ontwikkeling, maar het gaat over het potentieel voor een enorme hub in Zuidoost-Azië en het is duidelijk dat internationale luchtvaartmaatschappijen hierdoor waarde in Maleisië zien.”