‘Onderzoeksraad te mild geweest voor Boeing in onderzoek crash Turkish Airlines’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zou bij het onderzoek naar de crash van een Turkish Airlines 737-800 in 2009 te mild zijn geweest voor Boeing. Ook zou er druk zijn uitgeoefend om een rapport achterwege te laten. Dat stelt de New York Times op basis van eigen onderzoek.

Fout

De onderzoekers zouden zich vooral hebben gericht op de piloten die te laat handelden toen er een geautomatiseerd systeem defect was. Dat zou blijken uit documenten en interviews met Boeing en Amerikaanse veiligheidsambtenaren. Maar de fout was niet alleen van de crew, stelt de krant. Keuzes van Boeing, waaronder riskante ontwerpkeuzes en slechte veiligheidsassessments, hebben ook bijgedragen aan het ongeluk.

Crash

De Boeing 737-800 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 vlak voor de Polderbaan neer, waar het in drie stukken brak. Negen mensen kwamen om het leven en 120 personen raakten gewond. De krant trekt een parallel met de crashes van de 737 MAX. Daarbij faalde een systeem waardoor de neus van de toestellen naar beneden werd gedrukt. Bij de crash in 2009 zou een niet-werkende hoogtemeter het probleem zijn geweest. Ook toen zou Boeing niet aan de piloten hebben gemeld hoe ze moeten reageren op zo’n soort situatie.

Factoren

Een woordvoerster van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt tegen Up in the Sky dat er bij het onderzoek naar de crash is gekeken naar de directe oorzaak en de achterliggende oorzaken van de crash. “Deze is veroorzaakt door een combinatie van factoren waarbij een falende hoogtemeter en het te laat ingrijpen van de piloten hebben geleid tot het neerstorten van het toestel. Voor de falende hoogtemeter is destijds ook een tussentijdse waarschuwing uitgegeven om de luchtvaartbranche zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het gevaar.”

Kritiek

Ook zouden mensen van Boeing en Amerikaanse luchtvaartinspecteurs bij de Onderzoeksraad hebben aangedrongen af te zien van een deelstudie van luchtvaartexpert Sidney Dekker. In zijn rapport uitte hij kritiek op Boeing, onder meer dat de bouwer de aandacht voor de tekortkomingen van het vliegtuigontwerp en andere vergissingen heeft afgeleid met ‘amper geloofwaardige’ verklaringen dat de piloten beter op moesten passen.

Eindrapport

De Onderzoeksraad spreekt dit tegen: “Een onderzoek naar vliegtuig ongevallen wordt gedaan op basis van internationale afspraken. Het inzageproces door betrokken partijen is hier standaard onderdeel van. Het commentaar van partijen is destijds zelfstandig en in onafhankelijkheid door de Raad gewogen en waar relevant verwerkt in het eindrapport.”