Schiphol zet servers in spaarstand

Een coalitie van twintig bedrijven, waaronder Schiphol, starten een initiatief om energie te besparen in de datacenters. De verwachting is dat het energieverbruik in deze centra tot veertig procent kan worden teruggebracht in de komende drie jaar.

Datagroei

De toenemende digitalisering van de maatschappij zorgt ervoor dat er steeds meer data wordt gegenereerd, verstuurd en opgeslagen. Datacenters faciliteren dit dataverkeer. Door de groei van het datagebruik stijgt de vraag naar elektrische energie. De verwachting is dat de benodigde hoeveelheid elektrische energie in 2030 is verdubbeld ten opzichte van het huidige energieverbruik. Daarom zijn de Amsterdam Economic Board, NL Digital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het initiatief LEAP (Lower Energy Accelaration Program) gestart om energie-efficiëntie van datagebruik met behulp van ICT verder te optimaliseren.

Eerste meting

Een woordvoerster van Schiphol zegt tegen Up in the Sky dat de komende weken de Server Idle Coëfficiënt (SIC) in de datacenters wordt gemeten: “Dit geeft de mate aan waarin een server wél energie verbruikt, maar géén IT-werk verricht. Hieruit moet blijken hoe energie-(in)efficiënt servers in datacenters zijn. Daarna gaan we de SIC meten met aangepaste instellingen, die ervoor zorgen dat de servers zo veel mogelijk in spaarstand gaan als ze geen werk verrichten. Hiermee kan de impact van deze instellingen op het energieverbruik van servers worden gemeten.”

Impact

Reizigers hoeven volgens Schiphol niet te vrezen dat door de tests processen rondom Schiphol langzamer worden: “Uit eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het performanceverlies van de server door het aanzetten van de naar verwachting energiebesparende instellingen nagenoeg nul is. Reizigers of medewerkers zullen dus niets merken van deze proef.”

CO2

Het project is in lijn met de strategie van de luchthaven om in 2030 een luchthaven te zijn zonder CO2-uitstoot. “Schiphol is niet alleen een fysieke hub, maar ook een datahub. Daarom is het belangrijk dat we onder andere zuinig omgaan met energie. Niet alleen in bijvoorbeeld de terminals, ook als het gaat om de data die we verwerken”, aldus de woordvoerster.

Coalitie

Naast Schiphol zijn ook andere bedrijven vertegenwoordigd in de coalitie: Albert Heijn, Booking.com, Dell Technologies, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Interxion, Iron Mountain, KPN, NEP The Netherlands, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, SURFsara, VMware en de Vrije Universiteit Amsterdam. De LEAP-coalitie verwacht in maar 2020 de eerste conclusies van de pilots te kunnen delen en de eerste maatregelen voor energiebesparingen te presenteren.