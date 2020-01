Virgin geeft A340 weer uitstel van executie

Virgin Atlantic heeft opnieuw besloten langer door te vliegen met de verouderde Airbus A340-600’s. Eerder werd er al voor gekozen om de vliegtuigen niet eind oktober uit dienst te nemen, maar ze iets langer door te laten vliegen. Nu vliegen de toestellen het hele winterseizoen door.

Maart

De A340’s zullen in ieder geval tot eind maart in dienst blijven. De vliegtuigen zullen in de periode tussen 1 maart en 28 maart worden ingezet op de routes Londen Heathrow – Lagos, Heathrow – Newark en Heathrow – New York JFK. Virgin Atlantic meldt in een reactie aan Up in the sky dat er nog geen definitieve beslissing is genomen voor het pensioen van de A340’s vanwege de voortdurende problemen van de Rolls-Royce motoren voor de 787. “Onze A340-600’s blijven iets langer vliegen dan oorspronkelijk gepland”, aldus de woordvoerder.

Uitstel

De laatste vlucht van de Virgin A340-600 was eerst gepland op 26 oktober, maar werd in september uitgesteld tot eind december. Later werd besloten de toestellen tot begin januari in de lucht te houden, inmiddels is dat dus eind maart. Destijds leek de reden te zijn dat er moeilijkheden waren met de Rolls-Royce Trent 1000-motoren voor de Boeing 787-9 Dreamliner waardoor de maatschappij genoodzaakt was de A340’s langer te laten vliegen.

Uit dienst

Sinds 2011 wordt de Airbus A340 niet meer geproduceerd. Afgelopen jaar vlogen er nog iets minder dan 200 van de toestellen rond. Het vliegtuig werd oorspronkelijk ontworpen als directe concurrent van de Boeing 747 en maakte zijn debuutvlucht in 1991. De A340-600 is een verlengde versie van de succesvolle -300, en biedt een met de 747 vergelijkbare passagiers- en beladingscapaciteit gecombineerd met een lager brandstofverbruik en groter vliegbereik. Virgin was de eerste maatschappij die de A340-600 in 2002 in dienst nam en vloog ermee van Heathrow naar New York.

Ingehaald

Tegenwoordig is het toestel ingehaald door voornamelijk de Boeing 777 en 787 en de Airbus A350 en A330neo. Van de A350-1000 heeft Virgin een bestelling van 12 stuks openstaan. Deze zullen de A340’s vervangen, die vanwege het hogere brandstofverbruik, de verouderde cabines en het lagere vliegbereik minder efficiënt genoemd kunnen worden.

Door: Sytse Sijbesma