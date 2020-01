Mijlpalen! | Column Goof

Precies dinsdag maakt Airbus bekend dat in de montagehal van de A380 nu A321’s geassembleerd gaan worden. Van vlaggenschip naar truttenschudder in nauwelijks twintig jaar. Een trieste mijlpaal.

Precies dinsdag maakte Boeing bekend dat ze via hun companen van Embraer weer turboprops gaan bouwen. Ook een mijlpaal. Dezelfde dag!

Twintig jaar geleden was ik eens te gast bij de vriendelijke vliegtuigbouwers in Sao José dos Campos en toen zei de meneer van de PR dat ze weliswaar groot geworden waren met de Brasilia en de Bandeirante, maar dat het tijdperk van de turboprops nu toch echt voorbij was. Alleen nog maar turbines zouden het voortaan worden. An awful lot of E-jets from Brazil!

Op de borrel na de presentatie vertelde ik de PR-meneer dat wij daar in Nederland spijt van hadden. Dat Fokker nog bestaan had, als we bij turboprops gebleven waren. Maar dat we ook mee moesten-en-zouden met de grote jongens. En dat allerlei knoeipotten uit Canada en Frankrijk vervolgens met onze klanten aan de haal gingen. De meneer van Embraer vond het best interessant, maar bleef natuurlijk bij zijn (company-) standpunt.

Edoch, binnenkort dus wél weer een nieuwe turboprop. Een Embroeing. Het zal me benieuwen.

Goof Bakker

Additional facts

De E-jets alleen hebben het niet gered, overigens. Intussen is door Embraer erg veel geld gestoken in een hele serie technisch-voortreffelijkebusinessjets, die het best leuk doen. Maar nu gaat Embraer dus toch weer terug naar de roots. Op verzoek van de mannen in Seattle, die wel een succesje kunnen gebruiken?