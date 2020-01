‘Ryanair in gesprek met Airbus over A320’s’

Trouwe Boeing klant Ryanair zou in gesprek zijn met Airbus over de mogelijke aanschaf van tot wel honderd vliegtuigen, zo meldt het Duitse nieuwsblad WirtschaftsWoche. Eerder deze week kondigde Boeing aan de terugkeer van de 737 MAX uit te stellen tot halverwege 2020.

Ryanair

De toestellen, vermoedelijk zowel A320neo’s als A321neo’s, zullen niet bij Ryanair zelf in dienst komen, maar bij Oostenrijkse dochtermaatschappij Laudamotion. Ryanair zelf vliegt enkel met Boeing 737’s, aangezien het duur en complex is voor de maatschappij om een vloot van zowel Boeing 737’s als Airbus A320’s te beheren. Laudamotion is de enige maatschappij uit het Ryanair concern met een Airbus vloot, waardoor de aanschaf van nieuwe A320’s niet als een verrassing komt.

Groei

Door het aan de grond houden van de 737 MAX is Ryanair niet in staat om volop te groeien. Volgens de originele planning zou de Ierse maatschappij inmiddels al met tientallen 737 MAX toestellen moeten rondvliegen. Nu dit echter niet het geval is, is dochter Laudamotion de enige maatschappij binnen het Ryanair concern die kan groeien.

Levering

Alhoewel Ryanair in gesprek is met Airbus over A320’s, is de kans dat deze toestellen voor de 737 MAX kunnen invallen nihil. De komende jaren is Airbus nog druk bezig met het afleveren van de reeds bestelde toestellen. Voor directe groei wordt gekeken naar tweedehands toestellen. 23 van de 27 toestellen uit de Laudamotion vloot zijn tweedehands, veelal van het failliete Air Berlin. De nieuwe Toestellen van Laudamotion zouden vervolgens gebruikt kunnen worden om Ryanair routes over te nemen totdat de Ierse maatschappij over de capaciteit beschikt om deze routes zelf te kunnen bedienen.