FNV dreigt met acties KLM facilitaire dienst

Medewerkers van het bedrijf dat de facilitaire diensten voor KLM uitvoert, overhandigen de KLM-directie deze ochtend een petitie. Daarin wordt geëist dat ze hun baan en arbeidsvoorwaarden behouden, nu een ander bedrijf de facilitaire zaken overneemt.

Acties

FNV Luchtvaart bestuurder Jan van den Brink stelt KLM daarbij ook gelijk een ultimatum: “Als KLM niet voor dinsdag 28 januari om 17 uur aan de eisen voldoet, gaan we met onze leden kijken welke acties we gaan voeren.”

Consortium

KLM laat in een reactie aan Up in the Sky weten dat er per 1 april 2020 ongeveer twintig procent (beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen) van de dienstverlening van Sodexo in handen van een consortium van drie bedrijven komt, te weten: Croon Wolter & Dros, Engie en Strukton. De overige tachtig procent (onder andere catering, schoonmaak, reproductie en service).

Sodexo

Deze medewerkers hebben een dienstverband bij Sodexo en het is volgens KLM dan ook in de eerste plaats aan Sodexo om hen te informeren over andere mogelijkheden bij dit bedrijf. “Desondanks roept FNV KLM op voor het personeel te zorgen. KLM is van mening dat de vertrekkende contractpartij (Sodexo) zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen als werkgever. Dat is niet aan de opdrachtgever of de nieuwe opdrachtnemer”, aldus een woordvoerder van KLM.

Voorkeur

Ook zegt KLM naar het consortium en Sodexo haar voorkeur te hebben uitgesproken dat Sodexo-medewerkers in vast dienstverband mee overgaan als hun werk 1-op-1 in dezelfde vorm en hoeveelheid wordt voortgezet door het consortium. “Tevens heeft KLM gepleit voor voorrang voor Sodexo-medewerkers op externe werving bij gelijke geschiktheid ten opzichte van andere kandidaten.”

Eisen

FNV zegt dat KLM geen eisen heeft gesteld bij het overnemen van het huidige personeel. “Dat veroorzaakt grote onzekerheid onder de werknemers. Terwijl het zo makkelijk te voorkomen was. Blijkbaar is voor KLM een goedkoper contract belangrijker dan een fatsoenlijk contract”, zegt Jan van den Brink. De vakbond eist dat KLM alsnog zorgt dat het bestaande personeel van het facilitaire bedrijf kan blijven. FNV heeft een actiecomité opgericht die eventuele acties kan voorbereiden.