Zo ziet de derde ANA A380 eruit | Video en foto’s

Airbus heeft de nieuwe A380 voor ANA onthuld. De vorige twee toestellen waren blauw en groen, de nieuwe heeft oranje verf gekregen.

Livery

De livery bevat de Hawaïaanse groene zeeschildpad, die ook wel Honu wordt genoemd. Het toestel werd in Hamburg geschilderd. De oranje kleur is geïnspireerd op de Hawaïaanse zonsondergang. De eerste A380 kwam in december 2018 bij ANA en het tweede toestel arriveerde in maart 2019.

Route

Het is de derde ‘Flying Honu’ voor All Nippon Airways. Het vliegtuig zal veertien keer per week tussen Narita en Honolulu vliegen. Momenteel wordt deze route nog tien keer per week gevlogen.

Bovendek

De A380 voor ANA bestaat uit een vier klassen indeling. Op het bovendek komen 8 zitplaatsen in de first class, 56 in de businessclass en 73 in de premium economyclass.

Benedendek

Op het benedendek worden 383 economyclass-zitplaatsen geïnstalleerd, waarvan er zestig worden uitgevoerd als ANA Couchii. Dit zijn stoelen die omgevormd kunnen worden tot bed, door de armleuningen omhoog te plaatsen.

Say hello to @flyANA_official's 3rd #A380 🐢, freshly out of our paint-shop. In the coming months, all flights on the popular Tokyo Narita-Honolulu route will be with an A380! pic.twitter.com/l4LZsJTXQ1 — Airbus (@Airbus) January 27, 2020

