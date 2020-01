Boeing ziet omzet dalen in 2019

Boeing heeft een slecht jaar gehad in 2019. De omzet was 76,6 miljard dollar, wat een jaar eerder nog 101,1 miljard dollar was. De verslechterde cijfers waren te verwachten vanwege de problemen met de 737 Max-toestellen.

2019

Het verlies per aandeel (GAAP) was 1,12 dollar en er was een kernverlies per aandeel (niet-GAAP) van 3,47 dollar. De operationele cashflow was -2,4 miljard dollar. De totale orderportefeuille was 463 miljard dollar, inclusief 5400 commerciële toestellen.

Vierde kwartaal

Over het vierde kwartaal van 2019 rapporteert Boeing een omzet van 17,9 miljard dollar (in dezelfde periode in 2018 was dat 28,3 miljard dollar), een verlies per aandeel (GAAP) van 1,79 dollar en een kernverlies per aandeel (niet-GAAP) van 2,33 dollar. De operationele cashflow was -2,2 miljard dollar.

Veel werk

“Wij erkennen dat we veel werk moeten verzetten”, zegt David Calhoun, CEO van Boeing. “Wij richten ons op een veilige terugkeer van de 737 MAX en het herstellen van vertrouwen waarvoor het Boeing-merk staat bij passagiers. Wij hechten sterk aan transparantie en excellentie in alles wat we doen. Veiligheid staat aan het begin van elke beslissing, iedere actie en elke stap die we nemen. Gelukkig biedt het totale Boeing-portfolio ons de financiële middelen om een grondig en gedisciplineerd herstelproces te doorlopen.”