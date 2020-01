Lockheed Martin kijkt tevreden terug op 2019

Lockheed Martin heeft 2019 positief afgesloten. De omzet van het vierde kwartaal van 2019 kwam uit op 15,9 miljard dollar. Een jaar eerder in dezelfde periode was dat 14,4 miljard dollar.

Vierde kwartaal

De nettowinst kwam uit op 1,5 miljard dollar en 5,29 dollar per aandeel, vergeleken met 1,3 miljard of 4,39 dollar per aandeel in het vierde kwartaal van 2018.

Heel 2019

Over het hele jaar genomen was de omzet 59,8 miljard dollar, wat een jaar eerder nog 53,8 miljard dollar was. De nettowinst was 6,2 miljard dollar of 21,95 dollar per aandeel. In 2018 was dat 5 miljard dollar of 17,59 dollar per aandeel.

Prestaties

“Het bedrijf heeft uitstekende prestaties geleverd gedurende 2019, met een uitzonderlijke omzetgroei en sterke inkomsten”, zegt Marillyn Hewson, CEO van Lockheed Martin. “Terwijl we vooruitkijken naar 2020, blijven we gefocust op het leveren van innovatieve werdwijde oplossingen voor onze klanten, investeringen voor groei in ons portfolio en het genereren van langetermijnwaarde voor onze aandeelhouders.”