Recordaantal passagiers voor Nederlandse luchthavens in 2019

In 2019 reisden 81 miljoen passagiers via een van de vijf nationale luchthavens van en naar Nederland. Ten opzichte van 2018 is dat een stijging van twee procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Schiphol

Vier van de vijf luchthavens verwerkten in 2019 meer reizigers dan in 2018. Alleen op Groningen Airport Eelde daalde het aantal passagiers. De meeste passagiers, ruim 88 procent, maakten gebruik van Schiphol: 71,7 miljoen passagiers, wat één procent meer is dan in 2018. Het aantal vluchten is het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2010 met 0,5 procent gedaald van ruim 499 duizend naar bijna 497 duizend.

Andere vliegvelden

Op de tweede plek staat Eindhoven Airport, dat goed was voor 8,4 procent van alle passagiers. In vergelijking met 2018 is het aantal vervoerde passagiers op deze luchthaven met bijna 9 procent gestegen. De groei van het aantal vervoerde passagiers vindt hier vooral de laatste jaren plaats: van 2,2 miljoen vervoerde passagiers in 2010 naar 6,8 miljoen in 2019. Het aantal vluchten op Eindhoven groeide met 8,6 procent tot 40,2 duizend. Op de luchthavens van Maastricht en Rotterdam groeide het aantal passagiers in 2019 met respectievelijk 56,4 procent en 9,8 procent. Op Groningen werden in 2019 23 procent minder passagiers verwerkt dan in 2018.

Populairste bestemming

De populairste bestemming vanaf Nederlandse luchthavens is Londen. Voor Amsterdam is dat Londen Heathrow, voor Rotterdam Londen City, voor Eindhoven Londen Luton en vanuit Groningen reisden de meeste passagiers van en naar Londen Southend. Vanaf Maastricht vertrokken de meeste reizigers naar Antalya.

Vracht

Het vrachtvervoer daalde in 2019. 1,7 miljoen ton goederen werden er van en naar Nederland vervoerd. Dat is een daling van ruim acht procent ten opzichte van 2018. Zowel in 2018 als in 2019 werden via de lucht vervoerde goederen alleen in Amsterdam en Maastricht afgehandeld. De meeste luchtvracht, bijna 94 procent, gaat via Amsterdam. Zowel Amsterdam als Maastricht kenden in 2019 een daling van de vervoerde vracht ten opzichte van een jaar eerder, respectievelijk 8,1 procent en 12,7 procent.