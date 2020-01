Airbus koopt corruptiezaak af voor miljarden dollars

Airbus betaalt een bedrag van meer dan 3.5 miljard euro om corruptiezaken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te schikken. Dit meldt de Franse aanklager.

Schikking

Het feit dat Airbus gelijktijdig geschikt heeft in de zaken in het VK, Frankrijk en de VS betekent dat er geen vervolging zal plaatsvinden, een kwestie die in Europa al jaren speelde. Het exacte bedrag van de schikking in Frankrijk bedraagt 2,08 miljard euro. In het VK is dit bedrag naar verluidt bijna 1 miljard euro en in de VS betaalt Airbus de overige 530 miljoen euro.

Onderzoeken

Zowel de VS, het VK als Frankrijk hadden onderzoeken ingesteld naar corruptiebeschuldigingen aan het adres van Airbus. In het VK en in Frankrijk zou het gaan om omkoping bij de verkoop van commerciële vliegtuigen, terwijl de beschuldigingen in de VS juist op de militaire tak van Airbus zagen. Volgens The Washington Post hadden onderzoekers 30 miljoen documenten verzameld en in meer dan twintig landen invallen gepleegd.

Toezicht

Vrijdag maakte het Franse financiële parket bekend dat Airbus naast de geldsom heeft ingestemd met beperkt toezicht gedurende een periode van drie jaar. Het is nog niet bekend of er nog consequenties volgen voor individuele personen die zich binnen de onderneming aan corruptie schuldig zouden hebben gemaakt.