“USAF ontevreden met oplossingen Boeing KC-46”

De Amerikaanse luchtmacht heeft nog weinig vertrouwen in de oplossing die Boeing voorstelt voor de KC-46 Pegasus, het nieuwste tankvliegtuig voor de US Air Force. Dit schrijft AviationWeek.

Cockpit

De Boeing KC-46 kampt al geruime tijd met vertragingen als gevolg van een aantal problemen. Het grootste struikelblok is op dit moment het ‘Remote Vision System’ (RVS). In de KC-46 wordt, net als bij de Boeing KC-767, de bijtankbuis bestuurd door de ‘boom operator’ die net achter de cockpit zit. Via een camerasysteem met 2D en 3D beeldschermen heeft de boom operator goed zicht op de bijtankbuis en het ontvangende toestel. Althans, dat is de bedoeling.

‘Refuelling operator’ van de Italiaanse KC-767 ©Remco de Wit

Botsingen

Het ‘Remote Vision System’, zoals het camerasysteem heet, werkt niet naar behoren. Door reflecties en vervorming van het beeld wordt het zicht zeer beperkt. Het risico op botsingen tussen bijtankbuis en het vliegtuig dat wordt bijgetankt is dan groot, met beschadigingen tot gevolg.

Vernieuwing

“De Amerikaanse luchtmacht gelooft niet dat Boeing’s voorstel voor het KC-46 Remote Vision System tegemoet zal komen aan de kritische parameters van het programma”, zo zei de plaatsvervangend commandant van het USAF Air Mobility Command tegen AviationWeek. “Pas als het probleem met het RVS is opgelost, is de tanker pas in staat om alle taken uit te voeren.” Boeing heeft eerder aangegeven dat het RVS volledig vernieuwd zal worden, met nieuwe software en hardware. De kosten hiervan zal Boeing op zich nemen, maar de vernieuwing zal drie tot vier jaar in beslag nemen.

Vertragingen

De Amerikaanse luchtmacht heeft 179 KC-46 Pegasus tankers besteld bij Boeing, als vervanger van de verouderde KC-135 tankvliegtuigen. Door de vele vertragingen in het KC-46 programma, worden de KC-135’s noodgedwongen langer in dienst gehouden. Een alternatief is het inhuren van commerciële bedrijven met bijtankvliegtuigen. Omega Air Refueling is zo’n aanbieder. Dit bedrijf heeft de twee KDC-10 tankers van de Nederlandse luchtmacht aangekocht.