Commotie in noordelijke provincies over laagvliegroute

In Friesland en Drenthe is commotie ontstaan over het voornemen van Defensie om een laagvliegroute opnieuw in gebruik te nemen. Dit schrijft onder meer de Leeuwarder Courant.

Minimumhoogte

Tot 18 jaar geleden was ‘Laagvliegroute 10A’ in gebruik door de luchtmacht. Deze loopt in noord-zuid richting van Moddergat in noordoost-Friesland, door Friesland, Drenthe en Overijssel, naar Winterswijk in Gelderland. Op deze laagvliegroute is de minimumvlieghoogte 250 voet (75 meter). Op het eerste stuk van de route door noordoost-Friesland is de minimumhoogte 1000 voet (300 meter).

Door de toenmalige staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap werd in 2002 het gebruik van laagvliegroute 10A opgeschort. Reden zou de verminderde behoefte zijn van de luchtmacht om het laagvliegen te beoefenen. Klachten over geluidsoverlast zouden ook een reden zijn geweest om route 10A niet meer te gebruiken.

Opheffen

De Provinciale Staten van Friesland en Drenthe voelen zich gepasseerd door Defensie. Volgens RTV Drenthe is Defensie is bezig met een aanvraag voor een Natuurbeschermingsvergunning, maar hadden de provincies graag al in een eerder stadium hierover geïnformeerd willen worden. De provincie Drenthe heeft vorig jaar al een verzoek ingediend om laagvliegroute 10A helemaal op te heffen.

Aangewezen

Plannen voor het opnieuw in gebruik nemen van Laagvliegroute 10A zijn overigens niet nieuw. In 2014 overwoog Defensie ook al om de route weer te gaan gebruiken. Wettelijk is de route nog steeds een aangewezen laagvliegroute voor militaire toestellen – van maandag tot en met donderdag, overdag en bij voldoende zicht.