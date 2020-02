Ryanair in gesprek met Boeing over 737 Max 10’s

Ryanair is in gesprek met Boeing over een mogelijke aanschaf van een nog niet bekend gemaakt aantal 737 Max 10’s. Dat zegt CEO Michael O’Leary tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers.

Order

De topman verwacht niet dat de order rond is voordat de toestellen weer vliegen. “We zijn alweer in discussie met Boeing. We hebben een bod op tafel gelegd voor een order voor de nieuwe Max 10’s”, aldus O’Leary.

Rij

De topman verwacht niet dat het nieuwe management team nu in de positie is om te praten over een nieuwe order. “Dat begrijpen we, maar we hebben een aanbod en verwachten dat we op de eerste plek in de rij staan”, aldus Ryanair.

Max 10

De Max 10 is de grootste variant van de Max’en en werd in november 2019 aan het publiek gepresenteerd. Weliswaar heeft het toestel een kleinere range dan de -7, -8 en -9, maar er kunnen meer passagiers in worden vervoerd.

Ryanair

Ryanair is een van de grootste klanten van de type toestellen. Er staan er nog 210 in bestelling, waarvan 135 Max 200’s en nog een optie voor 75 extra 200’s. Vandaag werd ook bekend dat Ryanair het doel van 200 miljoen passagiers pas in 2025 of 26 haalt, in tegenstelling tot de eerdere verwachting van 2024. Volgens de maatschappij is dit te wijten aan de problemen met de Max-toestellen.