Ryanair verwelkomt meer passagiers in januari

Ryanair heeft in januari meer passagiers verwelkomd dan in dezelfde maand in 2018. Ook dochteronderneming Lauda deed het deze maand beter ten opzichte van een jaar eerder.

Passagiers

In januari 2019 vervoerde Ryanair tien miljoen passagiers en dit jaar in dezelfde maand 10,3 miljoen passagiers; een groei van drie procent. Lauda vervoerde vorig jaar in deze maand 0,3 miljoen passagiers. In januari 2020 was dat 0,5 miljoen passagiers, een groei van 67 procent.

200 miljoen

Eerder deze week werd bekend dat Ryanair het doel van tweehonderd miljoen reizigers per jaar in 2025 of 2026 verwacht te halen. Eerder mikte de maatschappij nog op 2024 voor dit passagiersaantal. Ook is de maatschappij in gesprek met Boeing over de potentiële aanschaf van 737 Max 10’s.