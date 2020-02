Qatar Airways ook geïnteresseerd in verdubbelen belang Latam

Qatar Airways is geïnteresseerd in het verdubbelen van het aandeel in Latam. Dat zegt CEO Akbar Al Baker tijdens een luchtvaartconferentie in Qatar, waar hij ook bekend maakte in gesprek te zijn met RwandAir over een belang van 49 procent.

Verdubbeling

De maatschappij heeft momenteel een aandeel van tien procent in Latam. Al Baker zou ongeveer ‘eenzelfde belang als Delta’ willen hebben: twintig procent. “Als de juiste kans komt en de juiste prijs, dan kijken we naar een toename van onze investering in Latam”, aldus de topman.

Latam

In 2016 legde de maatschappij 613 miljoen dollar neer voor een belang van tien procent in Latam. In oktober 2019 breidde het tweetal de codeshare verder uit. Delta Air Lines maakte in september van dat jaar bekend een belang van twintig procent te nemen in Latam. Laatstgenoemde is vanaf 1 mei 2020 geen Oneworld-lid meer, vanwege het partnerschap met Delta.

Rwanda

De CEO van Qatar maakte eerder vandaag op de luchtvaartconferentie al bekend een belang te willen nemen van 49 procent in RwandAir. Vorig jaar nam de maatschappij een belang van zestig procent in een nieuw vliegveld bij de Rwandese stad Kigali.