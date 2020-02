FAA: aanpassingen ontwerp 737 Max worden waarschijnlijk goedgekeurd

De aanpassingen aan het ontwerp van de 737 Max worden waarschijnlijk goedgekeurd door de veiligheidsregulators. Dat zegt Steve Dickson van de FAA tijdens een luchtvaartconferentie in Londen.

Positief

“Over de goedkeuring van het ontwerp, van alles wat ik nu heb gezien, denk ik dat we tot een goed resultaat komen”, aldus Dickson. Ook zegt hij dat sommige regulators het toestel grondiger willen onderzoeken, maar over het algemeen gesproken zijn de veiligheidsbedrijven positief.

Speculatie

Dickson vertelt dat er speculatie is geweest in de pers over de relatie tussen de FAA en internationale toezichthouders na de Max-crashes. “Met name over de relatie met EASA. Maar onze werkrelatie met regulators over de hele wereld blijft sterk. En we zijn het meer eens dan oneens in de samenwerking omtrent de Max”, aldus Dickson.

Onenigheid

Afgelopen week meldde de Wall Street Journal op basis van ingewijden nog dat er onenigheid zou zijn tussen de VS en Europa over de veiligheid van de Max. Daardoor zou de heringebruikname van het type extra complex worden. Boeing heeft het doel om nog voor de zomer de productie van de 737 MAX te hervatten. De vliegtuigbouwer hoopt hier uiterlijk in juni mee te kunnen beginnen, aangezien de productielijn weer volledig op gang moet komen en dit enige tijd zal duren.