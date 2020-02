Maatregelen na thee-incident A350

A350-piloten mogen voortaan geen drankjes in de buurt van de flight controls hebben, naar aanleiding van twee incidenten waarbij een Rolls-Royce motor uitviel nadat er thee over de flight controls werd gemorst. Dat bevestigt een woordvoerder van Airbus tegenover Up in the Sky.

Vloeistofvrije zone

In een airworthiness directive beschrijft EASA dat A350-operators een ‘vloeistofvrije zone’ moeten instellen in de cockpit. “Dit betekent dat piloten geen drankjes meer in de buurt van de flight controls mogen hebben om morsen te voorkomen”, legt de woordvoerder uit. “Dit volgt op twee incidenten waarbij het morsen van drankjes leidde tot het uitvallen van de motor.”

Asiana

Het eerste incident betreft een A350-900 XWB van Asiana Airlines op 9 november, 2019. Het toestel was op weg van Seoul naar Singapore, toen na een uur of vier moest worden uitgeweken naar Manila omdat er een drankje was gemorst over de flight controls. Na het morsen duurde het nog een uur voordat de motor het begaf.

Delta

Bij het tweede incident viel er een kopje thee over de flight controls van een A350-900 XWB van Delta Air Lines. Vijftien minuten later viel de motor uit. De crew probeerde de motor opnieuw te starten, maar dat was tevergeefs. Het toestel was op 21 januari 2020 onderweg naar Seoul en moest toen uitwijken naar Fairbanks.