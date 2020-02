Ryanair verliest hoger beroep van Eindhovense piloten

De rechtbank in Den Bosch heeft acht voormalige Ryanair piloten in hoger beroep in het gelijk gesteld. De piloten werden ontslagen toen zij weigerden naar een andere Ryanair basis te verhuizen nadat de maatschappij besloot haar Eindhovense basis op te heffen.

Vergelding

Het personeel van Ryanair noemt de sluiting van de basis in Eindhoven een vergeldingsactie voor een staking die enkele weken voor het besluit plaatsvond. Dit zou de sluiting van de basis onrechtmatig maken. Ryanair beargumenteerde dat het sluiten van de basis in Eindhoven uit financieel belang was. De rechter stelde het personeel in deze kwestie in het gelijk en oordeelde dat Ryanair de basis in Eindhoven niet mocht sluiten. De Ierse budgetvlieger trok zich echter niets aan van dit besluit, wat het gerechtshof ‘ernstig verwijtbaar’ noemde.

Verplaatsing

Bij het sluiten van de basis in Eindhoven kreeg het personeel een baan aangeboden op een andere basis, meer dan duizend kilometer van Eindhoven af. De opties die de piloten kregen waren: Lamezia (Zuid-Italië), Ponta Delgada (Azoren), Marrakech (Marokko), Fez (Marokko), Otopeni (Roemenië) of Sofia (Bulgarije). Enkele piloten, die dit niet accepteerden, besloten naar de rechter te stappen. Aangezien zij niet wilden verhuizen werden zij ontslagen en moesten zij op zoek naar een nieuwe baan.



Schadevergoeding

Doordat de piloten bij een andere werkgever moesten beginnen ging hun salaris achteruit, wat zij vergoed willen krijgen door Ryanair. Nadat zij gelijk kregen van de rechtbank hebben zij nu ook in een hoger beroep, dat werd aangespannen door Ryanair, gelijk gekregen. Het gerechtshof Den Bosch noemt de wijze waarop Ryanair met de kwestie is omgegaan laakbaar. De maatschappij zou de zaak onnodig hebben laten escaleren. Ryanair heeft nog niet laten weten of het van plan is om in cassatie te gaan.