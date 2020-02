Storm Ciara zorgt zondag mogelijk voor verstoringen op Schiphol

Met windstoten van uitzonderlijke proporties zal de storm zondag mogelijk tot verstoringen op Schiphol leiden.

Maatregelen

Windvlagen kunnen met snelheden tot 140 kilometer per uur zelfs stoten van orkaankracht betekenen, waarmee de storm voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk lijkt te worden. Luchthaven Schiphol zegt tegen Up in the Sky vooralsnog geen buitengewone maatregelen te treffen maar de situatie wel zeer nauwlettend in de gaten te houden. Ook KLM heeft nog geen informatie voor de gevolgen voor individuele vluchten, maar zegt dat de verwachte storm mogelijk voor verstoringen zal zorgen. De luchtvaartmaatschappij geeft passagiers die een ticket voor een vlucht tussen zondag en dinsdag hebben geboekt de mogelijkheid om kosteloos van reisdatum of bestemming te veranderen.

Storm

De eerste storm van het jaar heeft windsnelheden van ten minste 100 kilometer per uur en draagt de naam Ciara. In een reactie aan Up in the Sky zegt het KNMI dat er inderdaad een storm van windkracht 10 verwacht wordt. Deze bereikt waarschijnlijk aan het einde van zondagochtend Nederland, en zal dan tot diep in de avond aanhouden. Aan zee kunnen hierbij windsnelheden van 120 kilometer per uur verwacht worden, waarbij windstoten nog iets krachtiger kunnen zijn. Ook de dagen na zondag zullen de windstoten waarschijnlijk aanhouden. Zaterdag blijft het nog rustig. Dan zal het KNMI ook met een definitieve voorspelling komen.

Naar verwachting volgt zaterdag meer concrete informatie over de vluchten die zondag van en naar Schiphol gepland staan. Ook zal de NS dan met informatie over de dienstregeling komen.