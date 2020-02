“Duitsland moet kiezen voor de F-35”

Sinds vorig jaar is Amerikaanse Lockheed F-35 officieel geen kanshebber meer om de Duitse Tornado gevechtsvliegtuigen op te volgen. Maar volgens de Duitse denktank DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen) moet Duitsland terugkomen op deze beslissing.

Vervangen

Van de 360 Tornado-gevechtsvliegtuigen die begin jaren ’80 aan Duitsland zijn geleverd, zijn er nu nog ongeveer 85 operationeel. Deze zullen zal vanaf 2025 vervangen worden, maar door welk toestel is nog onbekend. Vooralsnog zijn er twee opties over: een gemoderniseerde Eurofighter Typhoon, of de Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Een Tornado IDS van de Duitse luchtmacht ©Leonard van den Broek

Taken

Behalve als ‘gewoon’ grondaanvalstoestel/bommenwerper, gebruikt de Duitse luchtmacht de Tornado nog voor twee andere belangrijke taken. De eerste is het aanvallen van vijandelijke luchtverdediging zoals raketsystemen (SEAD, Suppression of Enemy Air Defences). De tweede is de NAVO-taak van nucleaire bommenwerper. De opvolger van de Tornado zou beide taken moeten kunnen uitvoeren. De Super Hornet is nog niet officieel gecertificeerd voor de nucleaire taak. De verwachting is dat dit rond 2025 wel het geval zal zijn. De EA-18G Growler is een versie van de Super Hornet speciaal ontwikkeld voor de SEAD-taak. Dus als Duitsland voor de Super Hornet kiest, zal het ook een aantal Growlers moeten aanschaffen.

EA-18G Growler van VAQ-141, US Navy © Leonard van den Broek

Stealth

De Duitse luchtmacht beschikt op dit moment over ongeveer 140 Typhoons, maar deze worden voornamelijk ingezet als luchtverdedigingsjager. Nieuwe gemoderniseerde Typhoons zouden de Tornado kunnen vervangen. De certificering voor de nucleaire taak is echter een probleem. Dit kost veel tijd en geld, en de kosten kunnen niet gedeeld worden met andere landen. Bovendien heeft de Typhoon, net als de Super Hornet, geen echte stealth-eigenschappen.

Lockheed Martin F-35A en Eurofighter Typhoon © Leonard van den Broek

Frankrijk

De F-35 is een supermodern, vijfde-generatie stealth-vliegtuig, gecertificeerd voor de nucleaire taak én uitstekend geschikt voor de SEAD-taak. De reden om de F-35 toch af te schrijven was een politieke. Duitsland werkt samen met Frankrijk aan een volgende (zesde) generatie toestel, dat vanaf 2030 in dienst moet komen. Werktitel: “FCAS” (Future Combat Air System). Frankrijk was eerder al heel duidelijk: als Duitsland voor de F-35 kiest, verbreken de Fransen de samenwerking in het FCAS-project. Waarschijnlijk uit vrees dat de Duitsers minder geld beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van FCAS, of dat Duitsland uiteindelijk de FCAS niet meer nodig vindt.

Budget

Volgens de Duitse deskundigen bijten de F-35 en FCAS elkaar niet. Het zijn twee aparte projecten, met gescheiden geldstromen. Bovendien is er volgens de Duitse denktank een groot verschil in omvang van het budget. FCAS zal circa 100 miljard euro kosten (waarbij Frankrijk en Duitsland elk de helft bijdragen). Voor de vervanger van de Tornado is ongeveer 10 miljard euro begroot.