‘Tailstrike’ en go-arounds op stormachtig Heathrow | Video

Een Boeing 787 van Qantas is teruggekeerd na een vermeende tailstrike bij het opstijgen vanaf Heathrow. Daarnaast vinden er veel doorstarts plaats door de harde wind van storm Ciara.

Tailstrike

Vlucht QF10 is zondag teruggekeerd na het opstijgen vanaf Londen Heathrow. De reden hiervoor lijkt mogelijk een tailstrike te zijn bij het opstijgen. Hierbij raakt de staart van een vliegtuig de grond. De Boeing 787-9 van Qantas zou van Londen Heathrow naar Perth vliegen. Vanwege de lange afstand van de vlucht was er veel brandstof aan boord. Het toestel heeft eerst veel van deze brandstof kwijt moeten raken om onder het gewichtslimiet voor een veilige landing te geraken.

Doorstarts

Op de luchthaven in Londen zijn de afgelopen uren al veel doorstarts gemaakt. Vanwege de storm Ciara en de daarmee samenhangende harde wind is het voor veel vliegtuigen lastig om veilig te landen. Piloten kiezen er indien nodig voor om een rondje te vliegen en de landing later opnieuw in te zetten. In onderstaande video is een doorstart op Heathrow te zien.

Uitgeweken

Er is ook al een aantal vluchten dat oorspronkelijk in Londen zou landen uitgeweken. Omdat er op veel bestemmingen die in de buurt liggen ook problemen zijn door storm Ciara betekent dat dat er kan worden uitgeweken naar Duitsland en Denemarken. Ook kan er besloten worden terug te vliegen. Vanwege het weer is ook Schiphol enkel in noodgevallen beschikbaar als uitwijkluchthaven.